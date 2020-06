Organisator Holland Pop vijftig jaar later: 'festival heeft mijn leven veranderd'

In vier afleveringen gaat presentator Sander de Kramer op zoek naar het ware verhaal achter Holland Pop, het popfestival aan de Kralingse Plas dat vijftig jaar geleden uitgroeide tot het Woodstock van Nederland.

In de nu te bekijken aflevering 2 keert Sander met organisator Georges Knap, die destijds nauwelijks wist wat hem overkwam, terug naar de plek waar het allemaal gebeurde.

"Om het hele bos heen stonden met kippengaas, maar in de pers stond: met een beetje metaalschaar knip je dat zo open", vertelt Knap. Het gevolg: mensen stroomden massaal zonder te betalen binnen.

Knap kan er vijftig jaar later ondanks de schuld waar hij mee achterbleef goed mee leven. In het programma vertelt Knap dan ook wat voor positieve impact het festival op zijn leven had.

Hij concludeert vijftig jaar later op precies de plek waar het allemaal gebeurde dat het festival zijn leven veranderde.

"Ik was na het festival zekerder, niet meer zo verlegen."

De hele aflevering met Georges Knap is nu te bekijken bovenaan dit bericht.