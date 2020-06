Petitie voor en petitie tegen: Extra fietsbrug over de Rotte houdt gemoederen bezig

Een extra fietsbrug over rivier de Rotte, goed idee of niet?

Een extra fietsbrug over rivier de Rotte, goed idee of niet? Die vraag rijst bij bewoners van de wijk Nieuw Terbregge in Rotterdam-Hillegersberg. Bewoner Hans Vollaard is een petitie vóór de brug begonnen, maar bewoner Jan Klapwijk laat met zijn petitie een tegengeluid horen.

"Dat verbaasde me wel", zegt voorstander Vollaard. Hoewel 850 meter van de beoogde plek de Prinses Irenebrug ligt, ziet hij graag een extra fietsbrug verschijnen. Voornaamste reden? Veiligheid. "We staan hier op de Bergse Linker Rottekade en daar wordt toch vaak te hard gereden. Bij de Prinses Irenebrug is de situatie nog altijd onoverzichtelijk en gebeuren ongelukken. We willen onze kinderen veilig en gezond op de fiets naar winkels of scholen kunnen brengen. Dat is ons belangrijkste punt."

Maar ook de afstand naar de andere brug benoemt hij. "850 meter, voor een klein hummeltje... De gemeente heeft laatst ook gezegd dat ze echt willen investeren in gezond en veilig fietsen en een betere verbinding tussen de wijken. Dus dit plan is schieten voor open doel."

'Complete waanzin'

Tegenstander Jan Klapwijk vindt die afstand juist wel meevallen. "Daar ligt al een brug, al generaties lang. De Prinses Irenebrug is inderdaad soms te druk, maar als hij wellicht niet veilig is, moet dat onderzocht en aangepakt worden." Een nieuwe brug ziet hij niet als oplossing.

"Dit is een heel mooi groen verstild plekje, onder de rook van Rotterdam. De Rotte is hier op zijn breedst. Om hier voor heel veel geld een brug te maken terwijl er achthonderd meter verder al één ligt... dat is complete waanzin."

Klapwijk en Vollaard staan lijnrecht tegenover elkaar, maar kunnen hier als buurtbewoners prima over praten. "Iedereen is voor een veilige Prinses Irenebrug, maar nu is het een praktische discussie over waar die brug moet komen", zegt Vollaard.

Petitie

Zijn petitie wordt inmiddels door driehonderd mensen ondersteund, maar de petitie tégen de brug gaat aan kop met vijfhonderd stemmen. "Dat worden er vast nog veel meer", zegt Klapwijk overtuigd. "We hebben het hier over Rotterdammers die hier komen genieten van de Rotte, mensen die hier varen in het weekend en over vier roeiverenigingen die hier elke dag sporten."

Dat hoeft geen probleem te zijn, vindt Vollaard. "We leven in een waterrijk land, bruggen zijn een heel normaal verschijnsel en een prachtige toevoeging aan het landschap. Kijk eens naar de brug over de Rotte bij Ommoord, die is ook prachtig. Roeiers kunnen daar prima onderdoor."

"We zijn goed met elkaar in discussie", zegt Klapwijk. "Maar ik ben er echt van overtuigd dat straks het redelijk verstand doorslag zal geven. Een brug is geen doel op zich."