Met een potje naar de plaatselijke sloot om waterkwaliteit te testen

Hoe staat het met de kwaliteit van het water in de plaatselijke sloot, plas of singel?

Hoe staat het met de waterkwaliteit in de plaatselijke sloot, plas of singel? De organisatie Natuur & Milieu krijgt daar graag meer inzicht in en vraagt het publiek om te helpen. Mensen kunnen een gratis kit aanvragen om zelf de waterkwaliteit in de buurt te meten.

"In Nederland is heel veel water. Het Waterschap en de overheid meten de kwaliteit alleen in grotere wateren, maar minder in de kleinere", zegt Susanne Hagen van Natuur & Milieu. "Het is belangrijk om te weten wat die waterkwaliteit is, omdat water de basis is voor de biodiversiteit."

De kit, die mensen thuis kunnen ontvangen, laat Hagen woensdagochtend bij een sloot aan de Plantageweg in Rotterdam-Kralingen zien aan verslaggever Jacco van Giessen. Die bestaat onder meer uit een nitraatstrip en instructies voor het zelf maken van een zogeheten Secchi-schijf: een instrument om de lichtdoorlaatbaarheid van water te meten.

Die schijf is gemaakt van een cd met een touwtje eraan. "De grens waarop je het cd'tje niet meer kan zien, zegt iets over de helderheid van het water", legt Hagen uit. Door de nitraatstrip in een potje met slootwater te doen, wordt duidelijk hoe hoog het nitraatgehalte in het water is. "Die waarde is hier tussen de 0 en 1. Dat is niet heel hoog, dus in dit geval positief."

Natuur & Milieu deed vorig jaar duizend metingen. Toen bleek dat een groot deel van de wateren veel voedingsstoffen bevatten zoals mest, terwijl dat niet goed voor de kwaliteit van het water is. Daar groeien algen bijvoorbeeld goed op, wat ten koste gaat van planten en dieren. Voor dit jaar heeft de organisatie vijftienduizend gratis kits beschikbaar gesteld.

"Er is heel veel water in Nederland, maar vooral die kleine watertjes vormen het haarvatensysteem van Nederland. We kunnen de inwoners goed gebruiken om dit samen te doen, zodat we veel informatie verzamelen en nieuwe inzichten krijgen."

Wie zo'n kit zou willen hebben, geldt het volgende: op is op. De resultaten moeten voor begin augustus binnen zijn bij Natuur & Milieu.