Servers van illegale streamingsdienst offline gehaald in Capelle aan den IJssel

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag servers uit de lucht gehaald in Capelle aan den IJssel. De servers werden gebruikt om illegaal materiaal van bekende tv-kanalen en videodiensten aan te bieden.

Ook in Den Haag, Amsterdam en andere steden in Europa zijn servers uit de lucht gehaald, zegt een woordvoerder van justitie. In totaal gaat het om zo'n vijftig servers die woensdag bij invallen zijn opgedoekt. Ze werden gehuurd door een criminele organisatie die voornamelijk vanuit Spanje opereerde.

Zo'n twee miljoen mensen konden via de servers tegen een kleine vergoeding zo'n veertigduizend televisiezenders, films en online videodiensten bekijken als Netflix, Amazon en HBO. De criminelen hadden het signaal van de diensten illegaal afgetapt om het vervolgens door te verkopen. Daarmee maakt de organisatie naar schatting van justitie zo'n vijftien miljoen euro winst.

De servers werden door middel van een internationale actie offline gehaald. In totaal zijn elf mensen opgepakt voor de illegale streamingsdienst, in Spanje, Denemarken Zweden en Duitsland. Ook een verdachte uit Oost-Nederland is opgepakt, zegt een woordvoerder van justitie.