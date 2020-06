Grootste terreurproces in jaren wordt afgebroken door technische storing

De eerste dag waarop de strafzaak tegen zes terreurverdachten uit de omgeving van Rotterdam en Arnhem inhoudelijk werd behandeld, heeft woensdag niet lang geduurd. Geluidsproblemen in de rechtbank van Rotterdam gooiden roet in het eten.

Tijdens de behandeling van de zaak ging de microfooninstallatie kapot. De reparatie duurde te lang om door te kunnen gaan. De zaak gaat vrijdag om 09:00 uur verder.

Alle verdachten waren woensdag aanwezig in de rechtszaal. Tot aan de schorsing werd er vooral gediscussieerd tussen advocaat Weening en de officier van justitie. Volgens de advocaat is één van de verdachten uitgehoord door undercoveragenten. Het bewijs zou op de telefoon van de verdachte staan, maar die is kwijtgeraakt. Weening wil de AIVD bij deze zaak halen.

Aanhouding in Weert

In september 2018 werd een zevental aangehouden op een vakantiepark in het Limburgse Weert. Eén van werd al snel vrijgelaten. De zes worden ervan verdacht een aanslag voor te bereiden. Na hun aanhouding werden explosieven, bomvesten en honderd kilo kunstmest gevonden.

Bij de terreuractie werden ook doorzoekingen gedaan in onder meer Rotterdam en Vlaardingen.