Petitie om schepen in Dordtse havens te houden honderden keren getekend

Op een schip wonen in de Riedijks Haven en de Kalkhaven in Dordrecht illegaal, maar het wordt nog altijd gedoogd door de gemeente. De bewoners mogen dus worden weggestuurd als de gemeente denkt dat dat nodig is. Omdat de bewoners zekerheid willen, hebben zij een petitie naar de raad gestuurd. Deze is zeshonderd keer ondertekend.

"We hopen met de petitie te bereiken dat de raad inziet dat we een vaste ligplaats willen krijgen," zegt Karlijn Pols. "De handtekeningen laten zien dat er vanuit de samenleving voldoende draagvlak is."

In 2016 heeft de gemeente een motie aangenomen om de ligplaatsen voor de bewoners te bewerkstelligen. Sindsdien hebben de bewoners niets gehoord. Bewoner Elbert Kelholt: "In het havenplan van de gemeente zijn wij niet eens genoemd in de inventarisatie. Ook al ben je het niet met ons eens, als het hierin staat kun je het over ons hebben. Dat is nu al lastig."

Gesprek met gemeente

Kelholt en de andere bewoners willen in gesprek met de gemeente. "Als er een probleem is, willen wij dit oplossen. We willen ook betalen of overleggen met de beroepsvaart. Maar dit komt maar niet van de grond."

Volgens Ineke Jager van Fractie Jager wordt de petitie aangeboden bij de gemeenteraad. "Er moet een antwoord op komen. De gemeenteraad gaat dus kijken wat ze ermee gaan doen."