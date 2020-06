Kökçü heeft geen haast om Feyenoord te verlaten: 'Keuze op gevoel'

Met zijn 19 jaar en slechts 33 wedstrijden in de eredivisie zou een stap naar het buitenland misschien wat vroeg komen. Kökçü zelf vindt twee of drie jaar ervaring in de Nederlandse top niet per se nodig om zich verder te ontwikkelen. "Als het moment daar is en ik voel me er goed bij, dan gaan we het zien."

Geen haast

De Turkse jeugdinternational focust zich naar eigen zeggen nu vooral op Feyenoord. "Ik wil er het beste van maken volgend seizoen en wil zo fit mogelijk zijn als de competitie weer start. Voor nu ben ik alleen met Feyenoord bezig. Ik heb nog een contract tot 2023, dus ik heb geen haast."

Ondanks de interesse van clubs als Arsenal laat Kökçü zich niet gek maken. "Het doet eerlijk gezegd niet zo veel met mij. Mijn vader en mijn zaakwaarnemer houden zich daar mee bezig. Ik probeer me daarvan af te zonderen. Dat lukt prima. Ik ben gelukkig een voetballer en geen zaakwaarnemer."

Lege Kuip

Als de eredivisie, zoals het er nu naar uitziet, vanaf september weer van start gaat, zullen de stoeltjes in de Kuip leeg blijven. "Natuurlijk zijn de supporters een extra steuntje voor ons, maar ook zonder hen kunnen wij het voetballend wel oplossen. Het liefst wil je je supporters er natuurlijk bij hebben om nog meer druk te creëren. Het gaat straks voelen alsof je een oefenwedstrijd op trainingskamp speelt."

Uiteindelijk besloot de KNVB om de stekker uit de eredivisie te trekken. Feyenoord was op dat moment bezig aan een enorme opmars en geklommen naar de derde plek. "Het is een keuze die de regering heeft gemaakt. Je baalt er wel van, want je weet dat je in een goede flow zat."

Misschien is de keuze om te stoppen iets te snel gemaakt Orkun Kökçü

En ook door de bekerfinale van Feyenoord tegen FC Utrecht ging een streep. "We balen wel dat we die wedstrijd niet hebben kunnen spelen. En we konden ook in de competitie nog wat 'regelen'. Dus je baalt wel dat je niet nog een prijsje achter je naam kunt zetten."

In andere landen, zoals in Duitsland en Portugal, is de competitie al hervat en ook in Engeland, Italië en Spanje gaat de bal binnenkort weer rollen. "Je denkt soms wel: misschien is de keuze om te stoppen iets te snel gemaakt. Maar ja, daar hebben wij niks over te zeggen. Dat is aan de regering."