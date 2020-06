Zo kun je besparen op je dagelijkse boodschappen volgens de Rijnmond-expert

Radstaak begint op Radio Rijnmond met een klassieker. "Doe geen boodschappen als je honger hebt. Met een lege maag is alles lekker wat je tegenkomt." In diezelfde lijn zit ook de volgende tip. "Doe één keer in de week al je boodschappen. Als je elke dag gaat, word je op meerdere momenten verlijd om toch meer drop of chips te kopen."

Haar werkgever Nibud is niet de partij die uitzoekt welke supermarkt nu echt het goedkoopst is. "Maar het is altijd goed om zelf je bonnetjes te vergelijken. En kijk eens naar de onderste planken als je boodschappen doet. Duurdere producten zijn lang niet altijd beter."

Reclames

Natuurlijk is het verstandig om op reclames te letten, maar het kan volgens Radstaak ook een misleidende werking hebben. "Reclames zijn goed voor je vaste producten als koffie of vaatwastabletten. Maar je kunt ook verleid worden door wat er in de reclame is. Dan kun je toch onnodige producten kopen."

Mocht je nog altijd te veel uitgeven, heeft Radstaak nog twee tips. "Check regelmatig je saldo. Bijvoorbeeld op een app op je telefoon. Langzaam maar zeker word je een boekhouder in je hoofd. En maak een overzicht van wat je uitgeeft. Zo zie je snel waar je te veel aan kwijt bent."

Beluister het volledige gesprek van Rijnmond-presentator Reint-Jan Potze met Nibud-voorlichter Karin Radstaak via de link hierboven.