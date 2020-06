Hebben deze spelers hun laatste duel voor Feyenoord gespeeld?

Er ligt een pittige taak voor Frank Arnesen in zijn eerste echte transferperiode, sinds hij dienst is als technisch directeur bij Feyenoord. De selectie is verzwakt, nu er enkele contracten zijn verlopen en huurdeals zijn beëindigd. Zo staat Feyenoord er nu voor.

Dat Jan-Arie van der Heijden, Renato Tapia, Elber Evora en Cheick Touré met hun aflopende contracten De Kuip zouden verlaten, was al zo goed als duidelijk. Maar er zijn nog meer spelers die mogelijk hun laatste wedstrijd voor Feyenoord al hebben gespeeld.

Wat gebeurt er als Feyenoord een serieus bod krijgt op spelers die zich razendsnel hebben ontwikkeld, zoals Marcos Senesi, de inmiddels geblesseerde Luis Sinisterra of Orkun Kökcü? Ondanks dat deze spelers nog doorlopende contracten hebben, is het geen geheim dat Feyenoord hoopt aan deze spelers serieus geld te kunnen verdienen.

Dick Advocaat verlengde zijn contract omdat hij potentie ziet om met Feyenoord voor het hoogst haalbare te gaan in de eredivisie. De club hoéft dan ook niet te verkopen en heeft de luxe om te wachten wat er gebeurt.

De selectie voor volgend seizoen begint al vorm te krijgen, maar rondom sommige spelers is er nog veel onduidelijk. Van deze Feyenoorders is de kans aanwezig dat ze hun laatste wedstrijd in het rood-wit inmiddels al hebben gespeeld:

Orkun Kökcü

Orkun Kökcü wordt gezien als een speler waar Feyenoord flink op kan verdienen. De middenvelder geniet de interesse van grote clubs als Arsenal en Sevilla. En het feit dat ook FC Barcelona inmiddels heeft geïnformeerd naar het talent, sterkt Feyenoord in de gedachte dat er mogelijk een recordtransfer kan plaatsvinden.

Tekst gaat door onder de video.



Kökcü heeft nog een contract tot 2023 en voor zijn ontwikkeling zou het voor Feyenoord ideaal zijn als hij nog één vol seizoen speelt in Rotterdam. Maar als er een bod komt dat niet geweigerd kan worden, vertrekt hij mogelijk eerder dan gepland uit De Kuip.

Rick Karsdorp



De terugkeer van Rick Karsdorp in het shirt van Feyenoord lijkt van korte duur te zijn geweest. Feyenoord wil niet diep in de buidel tasten om hem daadwerkelijk over te nemen van AS Roma. Niet onbegrijpelijk, gezien de blessuregevoeligheid die Karsdorp ook tijdens zijn terugkeer op huurbasis liet zien.

Tekst gaat verder onder het geluidsfragment.



De Rotterdammers, en Karsdorp zelf, zullen creatief moeten zijn om de rechtsback terug te halen. Voorlopig lijkt het er op dat dit er voor komend seizoen niet in zit.



Leroy Fer



Feyenoord is nog in gesprek met Leroy Fer, die in zijn korte rentree zich snel opwerkte tot een bepalende speler op het middenveld. Een fitte Leroy Fer wordt gezien als een waardevolle steunpilaar in het elftal van Dick Advocaat.

Tekst gaat verder onder de foto.



Naar verluidt zijn er wel kapers op de kust, waar van het Turkse Besiktas het meest concreet zou zijn. Financieel hebben zij meer te bieden dan Feyenoord, zeker het huidige Feyenoord in de coronacrisis. Anderzijds heeft Fer bij Feyenoord de tijd gekregen om weer volledig fit te worden en het niveau aan te tikken, dat hij ooit eerder haalde. Een nieuwe kans op veel speeltijd, is ook wat waard voor de middenvelder.



Eric Botteghin



Ook Eric Botteghin had een aflopend contract bij Feyenoord, dat formeel is opgezegd door de club. Maar in tegenstelling tot zijn kompaan in de verdediging in het kampioensjaar, Jan-Arie van der Heijden, wil Feyenoord met de Braziliaan wel door.

Tekst gaat door onder de foto



Feyenoord en Botteghin zijn in gesprek over een langer verblijf. De verdediger zal dan wel salaris moeten inleveren en kan om die reden mogelijk voor een buitenlands avontuur kiezen in Turkije.



Edgar Ié



Dick Advocaat is gecharmeerd van Edgar Ié en heeft gepleit om een poging te ondernemen om hem te behouden voor Feyenoord. Of dat wederom op huurbasis is, of dat Feyenoord hem definitief kan overnemen van Trabzonspor, maakt voor de trainer niet zoveel uit. Voor de TD van Feyenoord wel, want Ié is geen vaste waarde. Het is logischerwijs geen speler waar Feyenoord teveel geld voor wil neertellen.



Oguzhan Özyakup

De periode van Özyakup in De Kuip was van korte duur, maar is wel goed bevallen. Al heeft de middenvelder zich niet eens kunnen opwerken tot basisspeler. Toen werd de competitie al stilgelegd.

Tekst gaat door onder de foto.



Özyakup is een goede voetballer, had meteen een klik met een speler als Berghuis, maar heeft ook een stevig prijskaartje om zijn nek hangen. Hij heeft nog een contract bij Besiktas, waar hij ooit de aanvoerder was in het kampioensteam, en is niet zomaar over te nemen. Zelfs de huurdeal was al prijzig.

Steven Berghuis



Feyenoord heeft diep moeten gaan om Steven Berghuis te behouden. Zijn contract loopt nog tot 2022, maar de buitenspeler maakt er zelf geen geheim van dat hij de ambitie heeft om nog een transfer naar het buitenland te maken.

Tekst gaat door onder de video.



“Alles moet dan wel kloppen,” zijn woorden die Berghuis er vaak aan toevoegt. Dat totale plaatje is nog niet voorbij gekomen en dus zou het zomaar kunnen dat de – door velen aangewezen – belangrijkste speler in het team ook volgend jaar bij Feyenoord speelt. Maar gezien zijn rendement en status, is het ook logisch dat een club wel een keer het geld op tafel legt dat Feyenoord voor hem wil hebben.