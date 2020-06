Bedreigd Scapino Ballet krijgt bijval van Nederlandse theaterdirecteuren

Rob van Steen, theaterdirecteur in Tilburg, heeft een brief aan de minister opgesteld. Hij was verbijsterd over het advies van de raad voor Cultuur, die het subsidiegeld niet meer aan het Scapino Ballet wil geven. "Ik viel nog net niet van mijn stoel toen ik het hoorde. Dat je een instituut, dat al 75 jaar bestaat, zomaar van de kaart wilt vegen. We krijgen veel bijval van andere podia, die zich ook eigenlijk niet voor kunnen stellen dat er geen Scapino Ballet Rotterdam meer in hun zalen zou staan", zegt Van Steen.

Op dit moment bedraagt de jaarlijkse subsidie 1,7 miljoen euro. De raad voor Cultuur heeft geadviseerd om die bijdrage niet langer aan het Scapino Ballet te geven, omdat het dansgezelschap onvoldoende vernieuwend zou zijn.

Van Steen is het niet eens met die kritiek. "Niet alles hoeft vernieuwend te zijn. De basis voor dans is vrij smal in Nederland. Er zijn op dit moment eigenlijk drie gezelschappen die heel belangrijk zijn, waaronder Scapino in Rotterdam."

Wat het unjieke is van het bijna 75 jaar oude Scapino? Van Steen: "Scapino weet een hele mooie mix te maken van vernieuwend zijn en leunen op traditie. Het publiek bedienen met datgene van wat ze verwachten en dan net wat verder gaan. En hele bijzondere verbindingen aan gaan op het gebied van choreografen, muziekgezelschappen met circus. Bijvoorbeeld zo'n project als TING."

Op Prinsjesdag wordt bekend of de cultuurminister het advies van de Raad voor Cultuur overneemt en de subsidie daarmee definitief verdwijnt. Een petitie, onder de noemer #RedScapinoBallet, staat sinds maandag online.

Mocht de subsidie verdwijnen dan is dat volgens Van Steen een ramp voor de dans in Nederland. "Voor veel theathers betekent dat dan een halvering van hun dansaanbod en dat is dus wel een aanslag en ook voor het publiek, die daar niet meer of in mindere mate naar toe kan."