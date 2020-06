Zanger Tim Akkerman komt met muzikale bingoshow

Rond Pasen zou hij Jezus spelen in het tv-spektakel The Passion. Maar dat ging door de coronacrisis niet door. Optreden in een concertzaal? Ook dat is al maandenlang verboden. Maar Tim Akkerman, voormalig zanger van de Haagse band Di-rect, is creatief. Woensdagavond komt hij vanuit De Oude School in Dordrecht met een online muzikale bingoshow: Zingo.