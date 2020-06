Verkeersgedeputeerde: 'De kaart van Zuid-Holland ziet zwart van de projecten'

De Van Brienenoordbrug wordt vanaf de zomer van 2025 in drie fases opgeknapt wordt. En dat is niet het enige grote project dat eraan zit te komen. "De kaart van Zuid-Holland ziet zwart van de projecten," zegt Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Ondertussen wordt ook nog gewerkt aan de A16 bij Rotterdam, de Blankenburgverbinding, de verbreding van de A15 bij Sliedrecht en worden ook nog de plannen voor de Algeracorridor en de derde oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen uitgewerkt. Daar vallen de nodige opknapbeurten van verschillende bruggen in de regio nog buiten.

"Het is enorm wat er allemaal gaat gebeuren namens Rijkswaterstaat, de provincie en gemeenten, maar ook aan nieuwbouwprojecten."

Afstemmen

Planning is cruciaal volgens Vermeulen. "Het is heel ingewikkeld om het allemaal tegelijk te doen. Dus is het essentieel om het goed af te stemmen. Zo wordt er aan de Van Brienenoordbrug begonnen als de Blankenburgverbinding af is."

Er zal volgens Vermeulen altijd verkeersoverlast zijn bij de werkzaamheden.

Voor tegenslag door vertragingen is Vermeulen niet zo bang. "Je moet dan snel schakelen. Je kan ook weleens eerder klaar zijn met een project. En alle exacte stremmingen worden niet meteen gepland."

Te veel werkzaamheden zijn er niet volgens Vermeulen. "Het alternatief is slechter of minder onderhoud. En bijvoorbeeld de aanpak van de A16 en de verbreding van de A15 zijn broodnodig." Volgens hem is het verkeer buiten de spits inmiddels alweer net zo druk als voor de coronacrisis.

Algeracorridor

De aanpak van de Algeracorridor - de drukke route tussen de A16 en Krimpen aan den IJssel - zal volgens Vermeulen starten na de werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug. "Voor dit project zitten we nog in de planningsfase. We boeken vooruitgang, maar de realisatie van het project is nog niet duidelijk."