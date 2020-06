Peter maakt terrassen 'coronaproof' met een omgebouwd stapelbed

De terrasschermen zijn een 'gestripte' versie van zijn stapelbed. De matrassen zijn eruit gehaald en de verduisterende wanden zijn vervangen door een transparant zeil. "Je zit zo beschermd tegen de wind en je zit droog", vertelt Peter. "Het scherm is ook nog eens 2 meter hoog dus je hoeft niet bang te zijn dat iemand erover heen gaat leunen."

Peter kwam op het idee voor de terraswand toen hij beelden zag van een Amsterdams restaurant dat experimenteert met terrastafels in kassen. De Gorkummer hoopt de schermen de komende tijd aan de man te brengen in samenwerking met het Bredase bedrijf 'The Sleeping Agency'.

De inkomsten van de schermen kan Peter goed gebruiken. Veel orders voor tenten en stapelbedden zijn dit jaar weggevallen. "In juni stond het Duitse festival Rock am Ring op de planning. We mochten stapelbedden leveren voor 860 medewerkers. "Zo'n klus tikt aan: voor elk bed betaal je zo'n zes euro per nacht.

Koninklijke Horeca Nederland laat TNO onderzoeken of terrasschermen ook een beschermende werking kunnen bieden tegen het coronavirus. Zodat ondernemers minder dan 1,5 meter afstand kunnen houden tussen tafels. De schermen zijn voor dat doel nu nog niet toegestaan.