Schiedamse kunstenaars in zak en as na brand in hun paleisje

Gerard (81) en Marjo (65) zijn Schiedamse kunstenaars met groene vingers en met smaak voor verzamelen en inrichten. Thuis, in het atelier en op hun tuin bij volkstuinvereniging Vijfsluizen kloppen alle details. "Er stonden hier prachtige tuinboeken, sprookjesboeken, schalen, keukengerei, stoelen maar alles is weg door de brand", zegt Marjo. "We hebbven het nu een paar weken later een klein beetje een plek gegeven maar het verdriet is groot." De aanblik van het zwarte karkas dat eens hun paleisje was is mistroostend. "Ik sta er met mijn rug nu naartoe want daar heb ik geen ogen. Als ik kijk barst ik weer in tranen uit", zegt Gerard.

Zakdoekjesboom

Niet alleen het huisje was volgens het artistieke stel tiptop maar ook het groen erom heen. "We verzamelden de afgelopen 20 jaar heel veel bijzondere planten en bomen. We hadden ook verschillende thema's in de tuin en diverse zithoekjes. We zochten namen op, noteerden die hier in een kaartsysteem en verzorgden alles met veel liefde", vertelt het paar. Een deel van het groen rond het huisje ging ook verloren. "Die zakdoekjesboom bijvoorbeeld", wijst Marjo naar de verschroeide stam achter het geblakerde staketsel dat eens een huisje was.

Marjo en Gerard houden van tuinieren en rust. Geen elektra bijvoorbeeld. Dit in tegenstelling tot veel andere huisjes op het park. Ook naast de tuin van Marjo en Gerard was gesleuteld aan elektriciteit. Uit onderzoek bleek er kortsluiting te zijn geweest in het krakkemikkige huisje naast hen. "Dat is voor 600 Euro doorverkocht maar het was een wrak", stelt Gerard. Kort na de brand vertelde een ooggetuige al dat er met zonnepanelen en accu's was gewerkt. Een deskundige was er volgens zijn relaas niet aan te pas gekomen. Rond middernacht stond de boel in de hens.

Eigenaren zijn collectief verzekerd en na brand wordt een standaard bedrag van een paar duizend Euro uitgekeerd met de plicht het huisje te herbouwen. "Ik ben 81", zegt Gerard, "ik ga daar niet meer aan beginnen. Het was bovendien hier een veelvoud waard en sommige dingen zijn onvervangbaar. Dit gaat nog wel een staartje krijgen."

Reacreatiepark

"Inmiddels is er een formele mailwisseling met de volkstuinvereniging gaande. In een lokale krant erkende de voorzitter dat bewoners in dit deel niet bepaald de beste vrienden zijn", vertelt Marjo. "Met opluchting werd gezegd dat het een verkeerd aangesloten accu was." In 2019 was op het complex al eens brand gesticht in een huisje. "Wij zijn echte groenliefhebbers maar het gaat hier steeds meer lijken op een recreatiepark hier met muziek, barbecues, zwembaden, dat soort zaken. Men vind ons lastig als we vragen om iets meer rust", vertelt Marjo. "Heel jammer. We hebben zelfs hondendrollen in de tuin gevonden. We hebben het gevoel dat ons onze hobby is afgenomen hier."

Paradijs

Het kunstenaarskoppel probeert de zinnen wat te verzetten met hun Ford Transit. "We gaan voorlopig maar 'bermtoeristen' worden en naar mooie plekjes rijden. De knop moet ook weer om om ons leuke leven voort te zetten. Nu zitten we nog wel helemaal in dit verdriet, dit gedoe en hoe gaat dit hier verder", zegt Marjo van Soest. "Een wanhopig gevoel uit je paradijs verdreven te zijn."

Inmiddels is er formeel ondersteuning aangeboden door de volkstuinvereniging. Ook is iedere gebruiker aangeschreven om overlast zoveel mogelijk te beperken en elkaar aan te spreken op storend gedrag. "We hebben ook een lege nieuwe plek aangeboden gekregen maar wat moeten we daar? Gerard is 81 en hier ligt onze passie, in dit Schiedamse Hof van Eden." Wordt vervolgd.