Een ponton als terrasuitbreiding bij Herman den Blijker. 'Het is niet voor jaren hè. Het is een nooddingetje'

De versoepeling van maatregelen, -en daarmee het weer mogen ontvangen van gasten-, brengt geen hoera-stemming bij de Rotterdammer teweeg.

Den Blijker is er kort over. "Het is oorlog. Overleven. Allerlei gedachten vliegen door je hoofd." Zijn verhaal linkt aan dat van andere horecaondernemers. "Je moet opnieuw je zaak uitvinden. Alles wat voorheen was, is niet meer. Ik kan wel een half uur uitweiden over wat er allemaal waardeloos is".

Om aan een nog enigszins rendabele tafelbezetting te komen, heeft Herman voor en achter terrasruimte ter beschikking. Maar, Den Blijker zou zichzelf niet zijn als hij de helpende hand van een andere bekende Rotterdammer niet zou accepteren. Alleen al omdat het ludiek is.

Pal achter het terras aan de achterkant van zijn zaak, loop je zó via een loopplank een immens groot ponton op. Herman:"Ik heb meneer Kooren gebeld. Die heeft zijn terminal beschikbaar gesteld om mijn terras uit te breiden.

Op het bovendek kan Herman een tafel of tien kwijt. Nu nog de harten stelen van de omwonenden. Herman:"Of ze nou op hun balkonnetje zitten te eten of hier. En het is niet voor jaren hè, het is een nooddingetje."