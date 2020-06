Trijntje Oosterhuis zingt voor dertig 'kwetsbare Rotterdammers' in De Doelen

De Doelen in Rotterdam is voor zangeres Trijntje Oosterhuis woensdag de plek waar ze voor het eerst sinds de lockdown weer op een podium staat. Eindelijk zingt ze na weken van concerten via social media weer voor échte toeschouwers.

In het kader van het project Miracles of Music treedt ze op voor een kleine groep genodigden. "Kwetsbare Rotterdammers," volgens Pim Giel van Miracles of Music. "Dat wil zeggen: of ze hebben een ziekte onder de leden gehad, lichamelijk dan wel psychisch, of ze hebben het gewoon niet breed."

Effect



De zang van Trijntje wordt tijdens de voorstelling afgewisseld met vragen van Pim Giel aan het publiek ("Wat doet dit met je, dit stuk muziek? Word je er blij van? Wat nog meer?") en filmpjes over het effect van muziek op bijvoorbeeld kinderen met autisme of ouderen met de ziekte van Alzheimer.

Uitleg



"Het was natuurlijk niet echt een concert," vertelt Trijntje Oosterhuis na afloop, "maar een uitleg hoe muziek de kwaliteit van leven van die mensen kan verbeteren. Wij ondersteunen de workshop met muziek. Aan de hand van bepaalde voorbeelden laten we zien wat het effect is op hoe mensen dat emotioneel beleven. Muziek maakt een stofje in je hersenen aan waar je blij van wordt."

Heel gek

Geheel volgens coronarichtlijnen zitten er verspreid in de grote zaal van De Doelen, met ruim 2200 zitplaatsen, niet meer dan dertig mensen. Het concertgebouw heeft zelf de voorstellingen nog niet hervat, maar stelde de zaal voor deze besloten bijeenkomst beschikbaar.

"Dertig mensen in de grote zaal, heel gek," vindt Trijntje Oosterhuis. "Maar desalniettemin merkte ik écht dat dit heel veel mensen raakt. En ook de materie die er uitgelegd werd, hoe muziek werkt op het brein. Het maakt indruk op mensen en is heel leerzaam."

Film



De presentatie van Miracles of Music in De Doelen is gefilmd en zal dus later een veel groter publiek bereiken.