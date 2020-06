Zaken met cashcenters slepen Aboutaleb weer voor de rechter

Aboutaleb sloot de zaken na een inval van de Kansspelautoriteit in maart 2019. De rechter noemde de sluiting in augustus vorig jaar onterecht. De zaken zouden, niet zoals de burgemeester stelt, de openbare orde en veiligheid in de directe omgeving in gevaar brengen.



Ook de bezwaaradviescommissie van de gemeente Rotterdam kwam tot die conclusie. Aboutaleb besloot om het advies op dat gedeelte niet over te nemen. Dus blijft de mogelijkheid om overgaan tot sluiten nog altijd mogelijk. Voorlopig heeft Aboutaleb - besloten die sluiting niet uit te voeren.

"Maar", zegt advocaat Paul Koorn namens de bedrijven, "de vrees blijft voor de eigenaren van al die zaken dat bij elke volgende overtreding, hoe minuscuul ook, de burgemeester dat besluit tot sluiting zal gebruiken voor het opleggen van een zwaardere straf. Daarom willen mijn cliënten dat het besluit tot sluiting van tafel gaat."

De zaak zal binnenkort dienen bij de bestuursrechter in Rotterdam.



De zaak draait om zogenoemde cash centers, waarop mensen online konden gokken. Volgens de Kansspelautoriteit wordt via de computer en een website geld witgewassen.

Bij de inval in maart 2019 werden de cash centers uit zo'n veertig zaken verwijderd. De automaten zijn nadien niet meer teruggekeerd in de bedrijven.