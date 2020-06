Het weer van vandaag: zon en wolken

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft zo goed als droog en de temperatuur loopt op naar 19 graden aan zee tot lokaal 21 of 22 graden in het oosten van de regio. Er staat een overwegend matige noordoostenwind.

Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur zakt uiteindelijk naar een graad of 14 en er staat een zwakke, naar oost draaiende, wind.

Morgen bevinden we ons in een hele andere luchtsoort. Vanuit het oosten wordt warme lucht naar het Rijnmondgebied gevoerd. Dit betekent dat de temperatuur vrijdagmiddag oploopt naar maximaal zo'n 26 graden.

Daarbij schijnt de zon flink. In de loop van de dag wordt de aangevoerde lucht steeds vochtiger, waardoor het behoorlijk benauwd aan kan gaan voelen. In de avond neemt de bewolking toe en kan er vanuit het zuidwesten een enkele onweersbui vallen.

Vooruitzichten

Ook in het weekend houdt het wisselvallige warme zomerweer aan. Op zaterdag is het opnieuw 26 of 27 graden en broeierig warm. In de loop van de dag kunnen er dan opnieuw een aantal (onweers)buien vallen.

Zondag is het een graadje minder warm en zijn ook de buienkansen lager. In de nieuwe week blijft het aanhoudend, soms broeierig, warm. Elke dag is er kans op een lokale onweersbui.