Bewoner is afvalprobleem in Delfshaven spuugzat: 'Het is geen gezicht'

Bert Wijbenga vertelt over de afvalproblematiek in de stad

Bewoner is afvalprobleem in Delshaven spuugzat: 'Het is geen gezicht'

"Ik vind het geen gezicht en het is niet representatief. Ik heb lang kunnen zeggen dat ik een trotse Delfshavenaar was, nu heb ik moeite om de wijk te verheerlijken."

En dus uitte hij zijn ongenoegen op sociale media en daar vond hij bijval. "Ik kreeg meer dan vijftig verschillende foto's in de reacties van plekken waar veel vuil lag."

Die bijval is ook te horen bij een rondje door de wijk. "Het is al vier dagen een grote bende. Als het vuil er dan toch ligt, gooit iedereen de rest er maar gewoon bij", zegt een bewoner. Een andere buurtbewoner: "Restaurants en eettentjes gooien ook hun zakken neer. Daar komen ratten en meeuwen op af. Dat is heel vies!"

Het blijft niet bij de post op sociale media voor Ayhan. Hij onderneemt ook actie en organiseert een demonstratie. "Ik roep iedereen die dit probleem beaamt op om zaterdag naar Park 1943 te komen. We gaan ons stem laten horen. Alle gesprekken van de laatste jaren mochten niet baten."

'Mag wel wat schoner'

De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (Buitenruimte) begrijpt de ergernis. "Ik woon in het centrum. Dat is leuk wonen, maar iedere dag is er wel ergens een plek waar afval is achtergelaten op straat. We werken hard om het zo snel mogelijk schoon te maken, maar ik herken dat het in deze coronatijd wat uit de hand loopt in de stad en wel schoner mag."

De gemeente bezuinigde 17 miljoen euro op het onderhoud van de buitenruimte, maar dat betekent volgens de wethouder niet dat afval nu minder wordt opgehaald. "In de coronatijd moeten we op veel vlakken ons werk anders doen, zoals op scholen en in de horeca. Ook voor Stadsbeheer geldt dat er nu meer kosten gemaakt worden om de stad fraai en prettig te houden."

Zo voert Stadsbeheer juist extra diensten uit om het afval allemaal op te kunnen halen. "Maar het begint er al mee dat er twee keer meer grofvuil aangeboden is door Rotterdammers en vijftien procent meer huishoudelijk afval." Ook ziet de wethouder dat de buitenruimten in Rotterdam, zoals pleinen en parken, meer worden gebruikt. Daar zijn de vuilnisbakken alleen vaak niet op berekend.

"Als we voor de huidige bezetting prullenbakken moeten neerzetten, zie je geen park meer. Dat wil je ook niet. Als je bereid bent om eten en drinken mee te nemen naar het park, neemt de rotzooi dan ook mee terug."

Buiten Beter App

De BuitenBeter-app, waarmee Rotterdammers een melding kunnen maken van afvaloverlast in de buurt, werkt volgens bewoners niet naar behoren. "Daar hoor je nooit wat van", zegt een van hen.

Ook Wijbenga is van mening dat de app een stuk beter kan. "Dit werkt voor ons niet goed. We pakken de meldingen allemaal aan, maar de app geeft niet de goede informatie terug aan de melder." Een verbeterde app moet dat wél doen.

Wijbenga heeft nog niet om tafel gezeten met Ayhan, maar zou dat wel graag doen. "Ik ben zaterdag niet bij de demonstratie. Ik wil het eerst met hem erover hebben of hij dat wel prettig zou vinden. Ik wil echt zijn partner zijn."

De wethouder hoort ook geluiden uit andere gemeenten over afvaloverlast. "Het is een ergernis van veel bewoners. Het ei van Columbus hebben we nog niet, maar er hard tegenaan gaan en elkaar er goed op aanspreken is in ieder geval een begin."