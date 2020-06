Feyenoord-back Malacia tankt zelfvertrouwen door gesprekken met Advocaat: 'Die boost had ik nodig'

Tyrell Malacia is klaar voor het nieuwe seizoen van Feyenoord. De linksback kon in de eerste seizoenshelft weinig op speelminuten rekenen, maar leefde onder Dick Advocaat helemaal op. De twee hebben een bijzondere band en delen de ongeslagen status.

Sinds de komst van Advocaat als trainer van Feyenoord heeft de club veertien wedstrijden op een rij niet verloren in de eredivisie. Malacia speelde laatste twaalf duels mee en deelt deze statistiek met zijn trainer. "Ik hoorde het. Sinds ik speel, hebben we in de competitie nog niet verloren. Het draait natuurlijk om het team, maar ik kijk natuurlijk ook naar mijn prestaties. Het ging zeker lekker."

Boost

Malacia vindt het dan ook jammer dat de competitie in maart werd stopgezet. Na het laatste duel van Feyenoord met Willem II (2-0) roemde Advocaat de verdediger van Feyenoord nog. "Dat hoofdje van hem vind ik wel echt heel leuk. Als hij aan het lachen is, is hij geweldig", zei de 72-jarige Hagenaar na het laatste competitieduel van Feyenoord.

Het zegt iets over de band die Malacia met Advocaat heeft. De linksback ging zowel privé (hij verloor zijn opa) en daardoor ook sportief door een moeilijk periode. "Hij heeft veel met mij gesproken en hij heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven. Die boost had ik zeker nodig en dat heeft me goed gedaan. Ik ben zeker blij dat hij nog een jaar de trainer van Feyenoord is."

Raar

Zoals het er nu naar uitziet gaat de eredivisie in september van start, zonder publiek in de Kuip. "Het is zeker raar voor ons. Je speelt natuurlijk voor jezelf, maar je speelt ook voor het publiek. Het is heel raar om dan ineens in een leeg stadion te spelen, maar dat zijn nou eenmaal de maatregelen die genomen zijn."

De jeugdinternational is niet bang dat het spelen zonder publiek Feyenoord eventueel punten gaat kosten. "Ik denk dat we daar op dit moment niet naar moeten kijken. Pas in september weten we hoe of wat. We gaan nog niet op de zaken vooruit lopen."

Dat doet Malacia in ieder geval met een nieuwe haardracht. Zijn lange manen zijn eraf. "Ik zeg je eerlijk: ik weet niet of mensen mij nu wel of niet herkennen. Ik hoor wel veel van mensen dat ze pas later zien dat ik het ben", besluit de 20-jarige verdediger met een glimlach.