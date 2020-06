Vliegen blijven bewoners Heijplaat teisteren, maar is afvalverwerker wel de oorzaak?

Het blijft een enorme ergernis van bewoners van Rotterdam-Heijplaat: de ernstige vliegenoverlast. De oorzaak leek in beeld, maar ondanks aanpassingen bij afvalverwerker Suez zoemen de beesten nog massaal vrolijk rond in de tuinen en huizen van bewoners.

De overlast is al jaren een doorn in het oog. Onderzoek na onderzoek werd gedaan, met als laatste uitkomst uit het rapport van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) dat de vliegen van afvalverwerker Suez kwamen. Hoewel Suez deze problemen moest aanpakken, is er voor de bewoners nog weinig veranderd.



"Ze zijn er nog steeds en - denk ik - zelfs nog erger dan eerst", zegt bewoner Rinus Groen. "Het ontstaat vooral met warm weer. De vliegen zijn er altijd, maar als het warmer weer wordt komen ze in grotere getale".

Bewoners kunnen daardoor niet in de tuin zitten, niet buiten barbecuen of überhaupt buiten eten. Ook binnen zitten de vliegen en zijn bewoners in de weer met vliegenmeppers en -strips. Het is niet normaal."

Afvalverwerking

Het laden en lossen van duwbakken met plastic afval bij Suez werd vorig jaar als één van de oorzaken genoemd van de overlast. Daar leggen vliegen eitjes in. "We doen dat nu niet meer in het vliegenseizoen", zegt Klaas Wierda van Suez. Het bedrijf heeft de bestrijding van het ongedierte opgevoerd en heeft ook het deurbeleid aangepast. Daarnaast loopt er nu een proef met het koelen van afvalmateriaal, om te zorgen dat de vliegen en larven doodgaan.



"We doen er het maximale aan om ervoor te zorgen dat die vliegen niet bij ons vandaan komen. Maar de maatregelen bij ons helpen vooralsnog niet om de overlast in de buurt te verminderen."

De milieudienst Rijnmond DCMR heeft Suez inmiddels een dwangsom opgelegd. "Om de druk op de ketel te houden bij het bedrijf om maatregelen te nemen", legt Frank Faber van DCMR uit. "Het rapport was duidelijk en heeft vastgesteld dat er bij Suez een levensgrote bron is."



Niet eens

Suez ging tegen de dwangsom in beroep. "We zijn het niet eens met de algemene conclusie uit het rapport", zegt Wierda. "Het staat te bekijken of wij de oorzaak zijn van de vliegenoverlast."

DCMR voert op zijn beurt op regelmatig steekproeven uit bij Suez en draait de duimschroeven aan. Elke overtreding die bij het bedrijf geconstateerd wordt, levert een boete van vijftigduizend euro op. Ook hangen op verschillende plekken op Heijplaat monsterpotten, waarmee de vliegen worden gevangen en vervolgens geteld. Het KAD gaat vrijdag zelf naar Suez en de bewoners om poolshoogte te nemen.

De bewoners denken dat de afvalverwerker uiteindelijk zal moeten verkassen van Heijplaat om het probleem écht op te lossen. "Suez kan hier niet gehandhaafd blijven in de buurt van bewoners. De enige remedie is dat Suez vertrekt."