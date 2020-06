Artiest Y.M.P.: 'We kunnen niet meer terug naar de wereld voor deze demonstraties'

"Het was een magisch moment", zegt Y.M.P. op Radio Rijnmond. "Wat mij betreft kunnen we het de renaissance van deze tijd noemen. Ik denk dat we getuige zijn geweest van een kantelmoment in de geschiedenis. Dat er zoveel mensen van alle culturen en kleuren bij elkaar zijn gekomen om zich uit te spreken dat institutioneel racisme moet stoppen. Mensen zijn het gewoon zat."

Je uitspreken is één, verandering is twee, erkent Y.M.P. "We kunnen zeggen dat we verandering willen, of we kunnen het gaan doen. Met de energie die mensen op dit moment hebben."

Nieuw startpunt

"Natuurlijk lost een demonstratie niet het probleem op", zegt de woordkunstenaar uit Rotterdam-Zuid. "Dat zou te frivool en te arrogant zijn om te denken. Maar het betekent wel dat er een nieuw startpunt is gezet. We kunnen niet meer terug naar een wereld voor deze demonstraties wereldwijd."

Y.M.P. ziet een belangrijke rol voor de politiek in Rotterdam. "Ik denk dat het moet beginnen met het maken van een statement. De gemeenteraad moet hier compleet achter gaan staan. En er moeten sancties komen op het moment dat racisme plaatsvindt."

Het probleem van racisme, discriminatie en onderdrukking van zwarte mensen bestaat al honderden jaren, volgens Y.M.P. is het daarom ook niet in een week of een maand of een jaar op te lossen. "Misschien maak ik de oplossing niet eens mee in mijn leven, maar we kunnen de wereld een stukje beter achterlaten dan hoe we hem hebben gevonden."

Straffen

Bedrijven die discrimineren op de arbeidsmarkt moeten keihard gestraft worden. Ook de politie moet keihard worden afgerekend in gevallen van racisme. "Mensen moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Dat zeg ik niet uit woede, maar puur uit een plek van liefde."

"Ik heb de hele oplossing niet, ik denk dat we die als maatschappij ook niet hebben, maar we moeten nu wel door. Alleen demonstreren is niet meer voldoende."

Met kunst door moeilijke momenten

Y.M.P is ook zelf met zijn neus op de feiten gedrukt. Hij had een prachtig jaar voor zichzelf gepland, met onder meer de release van een nieuw album. "Maar eigenlijk is dat niet het moment nu. Het is tijd dat ik een nieuwe voorstelling ga maken, zo kan ik ook mijn steentje weer bijdragen. De kunsten hebben ons altijd door grote crises en moeilijke momenten gedragen."

Die nieuwe voorstelling heet Black en Flow. "Daarin gaan we het hebben over dit moment, maar ook over verbinding maken en bruggen slaan. Hoe gaan we van onbegrip naar begrip? En hoe gaan we van pijn naar heling?