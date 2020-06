Ed Brinksma nieuwe bestuursvoorzitter Erasmus Universiteit

Prof. dr. Ed Brinksma is benoemd als nieuwe hoogste baas van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij volgt als voorzitter van het College van Bestuur Hans Smits op, die nog een maand als tijdelijk voorzitter blijft. Brinksma begint op 1 september.

Ed Brinksma (62) is sinds februari 2018 president van de Technische Universiteit van Hamburg (TUHH). Van 2009 tot 2016 was Brinksma rector magnificus van de Universiteit Twente, waar hij nu nog hoogleraar Computer Science is. In Twente zette Brinksma zich in voor meer verbinding tussen technische wetenschappen en sociale wetenschappen.

"Het is een buitengewoon grote eer om collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam te worden", zegt Ed Brinksma, die wiskunde studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in de informatica aan de Universiteit Twente.

Ed Brinksma is benoemd voor een periode van vier jaar en wordt verantwoordelijk voor het bestuur van de universiteit, het strategisch beleid en internationale zaken.

De vacature ontstond na het vertrek van Kristel Baele, die op 1 december 2019 vertrok. Hans Smits, toen nog voorzitter van de Raad van Toezicht, werd vervolgens tijdelijk voorzitter van het College van Bestuur. Volgens een woordvoerder keert hij na zijn terugtreden niet terug in een andere functie binnen de EUR.