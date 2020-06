Trio overvalt ouderen in woning Hillegersberg en vertrekt met duizenden euro's

Drie mannen hebben woensdagmiddag een ouder echtpaar in Rotterdam-Hillegersberg overvallen. Ze drongen bruut de woning aan de Poseidonstraat binnen en bedreigden de man en de vrouw. Het trio is met enkele duizenden euro's aan buit vertrokken.

Op camerabeelden is te zien hoe de drie mannen een half uur voor de overval in een zwarte Golf zitten te wachten. Het mannelijke slachtoffer (75) komt even later met zijn auto aangereden en parkeert. Hij stapt uit en brengt het eerste deel van de boodschappen naar de voordeur.

Dan gaat het snel. Als de man zich omdraait om de rest van de boodschappen te halen, staan de drie mannen voor zijn neus. De vrouw des huizes heeft dan inmiddels de voordeur open gedaan om de boodschappen aan te pakken. De overvallers duwen de man de woning in en lopen mee.

In de woning zegt één van de mannen dat hij een wapen heeft en wijst naar zijn broekzak. Het wapen toont hij niet. Het trio eist geld en loopt door de woning. Eén van de drie stuit dan op een dochter van het echtpaar, die ook in het huis is.

Uiteindelijk geeft de bewoner zijn spaargeld aan de overvallers mee. De hele actie duurt vier, vijf minuten.

Hartpatiënt

Het echtpaar is vreselijk geschrokken en heeft de afgelopen nacht nauwelijks geslapen. De overvallen man is ook nog hartpatiënt.

De politie, die het woensdag nog over een babbeltruc had, heeft via camera's uit de buurt beelden gekregen, waarop de overvallers goed zijn te zien.