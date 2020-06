Quintis Ristie maakt van de nood een deugd tijdens lockdown in Suriname

Acteur en presentator Quintis Ristie vertrok in maart naar Suriname voor werk, maar zit daar inmiddels noodgedwongen nog steeds. Het land is in een strenge lockdown vanwege het coronavirus. Zomaar de straat op gaan, kan niet. Quintis maakt van de nood een deugd en zet zich via de Surinaamse radio en tv in voor meer bewustwording rondom het virus.

Ristie is geboren en getogen in Suriname en verhuisde op zijn 34e naar Nederland. Familie en vrienden heeft hij volop in het Zuid-Amerikaanse land. Hij vindt het dus wel vol te houden. "Het enige is dat ik verder alles in Nederland heb en hier dus afhankelijk ben van een heleboel anderen", legt hij donderdagochtend uit op Radio Rijnmond. "Ik heb nu ook even geen inkomen, dus dat was wennen geblazen."

Rooskleuriger.. maar toch niet

In eerste instantie zag de situatie met het coronavirus er in Suriname rooskleuriger uit dan in Nederland, vertelt Ristie. Terwijl in Nederland restaurants en theaters al de deuren sloten, was dat in Suriname nog niet. "Het begon hier met de vraag om zoveel mogelijk thuis te blijven. We moesten ons houden aan allerlei protocollen." Het aantal besmettingen bleef volgens Quintis laag, tot de verkiezingen een paar weken geleden.

"Het normale leven begon juist weer een beetje, we kwamen in een fase dat er weer veel dingen open gingen." Zo waren er ook bijeenkomsten rondom de verkiezingen, waarbij anderhalf meter afstand gehouden moest worden. Maar of dat gebeurde? "Het verwaterde."

Zo liepen de besmettingen op tot boven de honderd. Een strengere lockdown volgde. "Iedereen blijft binnen. Per dag mag een bepaald aantal mensen naar de winkels, die open zijn van 08:00 tot 14:00 uur." Wie naar buiten mag, wordt bepaald door de eerste letter van je naam: "A tot en met F mag op maandag naar buiten, een andere groep op dinsdag. Je kan dan een kanon afschieten op straat."

Angst

Quintis merkt dat de angst groter wordt onder Surinamers. "Hoe krijg ik geld, hoe voldoe ik aan mijn verplichtingen? Er is geen ondersteuning vanuit de overheid."

Zelf probeert hij in de tussentijd toch bezig te blijven en van de nood een deugd te maken. Zo is hij op de Surinaamse radio een programma gestart. "Om mensen bewust te maken wat het coronavirus nu eigenlijk is, hoe vindt besmetting plaats en hoe bescherm je jezelf?" Ook maakt hij een programma voor op televisie, waarin de maatschappelijke discussie over het nieuwe normaal centraal staat.

Naar Nederland komen zit er nog even niet in. "Ik kan naar Nederland komen, maar ik kan nog niet aan de slag qua werk. Ik denk dat ik mijn krachten voorlopig hier nog even geef."

De totale lockdown in Suriname duurt tot 21 juni.

