Mannen met drugs in auto slaan al spookrijdend op de vlucht voor politie

Twee Rotterdammers van 25 en 27 jaar en een Fransman (26) zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt in Rotterdam-Zuid na een achtervolging. De mannen zaten samen in een auto die een rood verkeerslicht en stopteken negeerde en al spookrijdend op de vlucht sloeg.

De politie zette de achtervolging in, waarbij snelheden tot boven de honderd kilometer per uur werden gehaald. Op de Sluisjesdijk verloor de bestuurder de macht over het stuur en crashte. De inzittenden probeerden nog te voet te vluchten, maar konden met behulp van een politiehond niet veel later worden opgepakt.

In de auto bleken verdovende middelen te liggen. Het is niet duidelijk om hoeveel drugs het gaat en wat voor soort het precies was.