Ontsnapte tbs'er Tony van H. moet eerst oude straf uitzitten

De man die op 1 maart uit tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal ontsnapte, moet eerst een oude straf uitzitten. Tony van H. kreeg in 2018 drie jaar cel voor gewapende overvallen.

Rotterdammer Van H. stond donderdag terecht voor de gewelddadige ontsnapping uit de Kijvelanden, waarbij een psychiatrisch verpleegkundige werd gegijzeld. Tijdens de korte zitting donderdag, waarbij de 53-jarige verdachte zelf niet aanwezig was, bleek dat hij nog een straf moet uitzitten.

Tony van H. zat in 2017 in een tbs-kliniek in Nijmegen voor een reeks gewapende overvallen. Hij wist te ontsnappen en binnen een week overviel hij een winkel van Zeeman in Veenendaal. Drie dagen later deed hij dat bij de Wibra in Rotterdam Hoogvliet.

Voor beide overvallen, waarbij hij personeel met een mes bedreigde, kreeg hij in 2018 drie jaar cel . Ondertussen was hij terug naar de tbs-kliniek gebracht, dit maal naar de Kijvelanden. Daar zou hij samen met Dennie M. het plan hebben gesmeed om te ontsnappen.

Vriendin

De 43-jarige Cindy S. uit Appingedam wordt ervan verdacht een mobieltje, mes en gaspistool binnen te hebben gesmokkeld tijdens een bezoek. Zij zou de vriendin van een van de twee mannen zijn en staat volgende week voor het eerst terecht.

Tony van H. en Dennie M. gijzelden een medewerker van de kliniek en een taxichauffeur en namen op 1 maart van dit jaar de benen. Ze zijn door de politie bij het Gelderse Ochten tegengehouden, waarbij Dennie M. is doodgeschoten.

Van H. krijgt een aparte strafzaak over de ontsnapping en gijzeling. Deskundigen hebben geadviseerd hem in ieder geval weer tbs op te leggen. Tot zijn strafzaak moet hij dus eerst de oude straf van drie jaar cel uitzitten. Voor de Rotterdammer verandert er in praktische zin weinig: hij blijft vastzitten in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.