Rini Coolen aangesteld als trainer Feyenoord onder 21

"Ik ben erg blij dat ik bij Feyenoord aan de slag ga en kijk ernaar uit om in juli met de staf en spelersgroep de eerste stappen te zetten", vertelt Coolen via de officiële kanalen van Feyenoord. "De nieuwe Onder 21-competitie, waarin we als doelstelling zowel winnen als opleiden hebben, zie ik als een geweldige uitdaging."

'Brug steviger maken'

"Met Rini halen we een zeer gelouterde trainer in huis, die veel ervaring heeft met zowel de jeugd als de wat oudere spelers", vult technisch directeur Frank Arnesen aan. "Daardoor is hij de perfecte kandidaat voor het beloftenelftal in de Onder 21-competitie: hij moet de brug tussen Feyenoord Academy en Feyenoord 1 nog steviger gaan maken."

Coolen kwam in zijn spelerscarrière uit voor Go Ahead Eagles, Heracles, De Graafschap en AZ. Daarna begon hij zijn trainerscarrière bij FC Twente, waar hij anderhalf jaar hoofdtrainer was. Vervolgens zat Coolen op de bank bij AGOVV Apeldoorn en RBC Roosendaal, voor hij in Australië ging werken.

Van 2013 tot medio 2016 was Coolen drie jaar hoofd jeugdopleidingen bij PEC Zwolle. Die functie beoefende hij de afgelopen jaren ook bij het Noorse Rosenborg BK, waar Coolen in 2018 ook nog even hoofdtrainer was.