Boek in de maak over poppodium Baroeg ter ere van veertigjarig bestaan

Het Rotterdamse poppodium dat begon als stichting Open Jongeren Centrum Baroeg is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke speler in de culturele sector. Het podium richt zich vooral op alternatieve muziek met stijlen als rockabilly, metal, hardcore, punk en psychobilly.

Grote namen zoals Volbeat en Within Temptation sierden het podium van Baroeg. “Die stonden voor 140 mensen in onze zaal en die staan nu in grote stadions voor dertig-, veertig-, vijftigduizend mensen te spelen”, vertelt Minderhoud.

Een zaal als Baroeg maakt het mogelijk om kleine bands te laten groeien door ze de gelegenheid te geven op te treden. Daarnaast organiseert het poppodium het jaarlijkse festival Baroeg Open Air in het Zuiderpark waar vooral underground muziek op het programma staat.

Pure gezelligheid

Minderhoud wil in samenwerking met vrijwilligers van Baroeg en het Rotterdamse stadscultuur galerie en erfgoedlab DIG IT UP de geschiedenis van het poppodium vastleggen. DIG IT UP helpt Baroeg met het digitaliseren van de gegevens en neemt dit op in een expositie



Hoogte- en dieptepunten zijn er genoeg. "Er zijn natuurlijk wel eens wat dieptepunten geweest, we hebben een dwarsdoorsnede van alles wat er in Nederland rondhangt", vertelt Minderhoud. Maar dat is niet representatief voor Baroeg, stelt hij. "Over het algemeen komen de mensen voor een bandje, een babbeltje en een biertje." Het gaat daarbij om pure gezelligheid en de liefde voor extreme muziek.

Oprichter Baroeg is spoorloos

Het boek moet volgend jaar op 6 mei klaar zijn, op tijd voor het veertigjarige jubileum. Hiervoor duiken ze de oude doos in op zoek naar flyers, foto’s, entreekaartjes en leuke anekdotes. Voornamelijk zeefdrukken uit de eerste vijftien jaar van Baroeg zijn nog niet boven water gekomen. Bovendien is Harry Bode, de oprichter van Baroeg, nog spoorloos. "Er zijn wel wat lijntjes uitgezet, maar we hebben nog niet het geluk gehad hem te mogen spreken", vertelt Minderhoud.

Heeft u nog een schoenendoos met oude concertkaartjes, zeefdrukken of foto’s van Baroeg? Of een mooi verhaal dat u graag deelt? Stuur dan een mail naar info@baroeg.nl of neem contact op via de site www.baroeg.nl.