Komt de Van Brienenoordbrug binnenkort bij Spijkenisse te liggen?

Dinsdag maakte minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de Van Brienenoordbrug gaat worden gerenoveerd. Voor de boogbrug richting het Terbregseplein en het bedienhuis van de brug wordt een nieuwe bestemming gezocht.



"Wij zijn op zoek naar mogelijkheden voor een derde oeververbinding om de bereikbaarheid van de Nissewaard te vergroten", vertelt Van der Velden. "Daarom sturen wij nu de wethouders op pad om uit te vinden of gebruikmaken van de Van Brienenoord-materialen een mogelijkheid is. Het zou een kans zijn op om korte termijn de bereikbaarheid te vergroten."

Extra verbinding van de A15

De precieze locatie van de derde oeververbinding is nog niet bekend, maar volgens Van der Velden is een extra verbinding bij de A15 (naast de Hartelbrug) de meest reële optie. "Op die manier is het gemakkelijker om de snelweg op te komen. Wij zijn van mening dat er nu een mobiliteitsprobleem is. Gebruikmaken van brugonderdelen zien wij als een oplossing die snel gerealiseerd kan worden."

Niet voor het eerst

Als de wens van de fractie uitkomt, is het niet voor het eerst dat brugdelen worden hergebruikt in de Nissewaard. Ook de Spijkenisserbrug bestaat uit delen van een andere brug, namelijk de oude Moerdijkbrug over het Hollands Diep. "We zien dat het graven van tunnels of het bouwen van nieuwe bruggen erg veel tijd kost. Wij hopen op deze manier snel verbeterde bereikbaarheid te creëren."

De hele renovatie van de Van Brienenoord gaat tussen de 380 en 600 miljoen euro kosten. De renovatie start in zomer van 2025. Om het verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken worden de nieuwe brugonderdelen niet op locatie gebouwd, maar later ingevaren. Zoals bij de huidige brugonderdelen ook is gebeurd. In 2027 zouden de nieuwe brugdelen geplaatst moeten zijn.