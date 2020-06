Chandey kan weer horen na brief van vriendin en bezoekje van Sander de Kramer

Chandey Bisal is een alleenstaande moeder van twee kinderen en slechthorend en daarom afhankelijk van haar gehoorapparaat. Door een ongeluk raakte ze die kwijt en dat is een groot probleem, want ze heeft niet het geld om een nieuwe te kopen...

Dus schreef Saskia van den Heuvel, een goede vriendin van Chandey, een brief aan Rijnmond Helpt. "Een tijdje geleden is ze omver gelopen door iemand, waarbij haar gehoorapparaat ook is gevallen", legt Saskia uit. "De verzekering doet daar helaas niets mee, dus heeft zij een oud leentoestel gekregen waardoor ze niet makkelijk kan horen. Ze gaat zich een beetje een mislukkeling voelen, maar dat vind ik absoluut niet zo."

'Mama, ik moet het de hele tijd herhalen'

Als presentator Sander de Kramer van Rijnmond Helpt bij Chandey binnenkomt, vraagt hij aan haar hoe het is om haar kinderen heel moeilijk te kunnen verstaan. "Deprimerend", beantwoordt Chandey. "Dan zeggen ze: 'mama, ik moet het de hele tijd herhalen' en dan voel ik me slecht. Ik moet eigenlijk liplezen."

Gelukkig is de oplossing nabij, want wat heeft Sander als verrassing meegenomen? Een nieuwe gehoorapparaat, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken! Bij Chandey vloeien meteen de tranen van geluk. Kan ze nu eindelijk haar kinderen weer gewoon verstaan? Ze test het nieuwe gehoorapparaat meteen... Hoe dat afloopt zie je in onderstaande video: