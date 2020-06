Politie-achtervolging eindigt met botsing

Een achtervolging van de politie is in de nacht van woensdag op donderdag geëindigd met een botsing in Rotterdam-Zuid. Twee mannen zijn aangehouden.

De politie kwam in eerste instantie af op een melding van een vechtpartij op de Slinge. Iemand zou een hond hebben geschopt. Een agent van het team surveillancehondengeleiders was in de buurt en nam een kijkje. Eenmaal ter plaatsen zag hij vier personen in een auto stappen en wegrijden.

De politieagent gaf de auto een stopteken, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Op de Oldegaarde kwam de wagen plots tot stilstand, waarna de politieauto hier tegenaan botste. Beide wagens raakten hierdoor beschadigd.

De inzittenden sloegen toen te voet op de vlucht. Twee van hen konden niet veel later worden ingerekend. Een 29-jarige man uit Rotterdam en een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel werden aangehouden.

De 21-jarige die de auto bestuurde, wordt ook verdacht van diefstal van de auto en joyriding, rijden in een auto van iemand anders zonder daar toestemming voor te hebben. Ook bleek de jongeman onder invloed te zijn en te hebben gereden met een geschorst rijbewijs.