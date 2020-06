Fietsenrover laat bejaarde vrouw zwaargewond achter

Een vrouw fietst op zaterdag 2 mei rond 15.10 uur nietsvermoedend op de Maeterlinckweg in Rotterdam-Zuid. Als ze het bruggetje nadert ziet ze dat er een lichtgetinte man op de brugleuning zit.

Op het moment dat ze hem passeert springt de man van de leuning en duwt de vrouw van haar fiets. Het slachtoffer komt hard ten val en loopt daarbij een gebroken heup op.

“Sorry, sorry” roept de verdachte nog, maar toch pakt hij haar fiets en rijdt weg. De vrouw laat hij hulpeloos en gillend achter.

De gestolen fiets is een elektrische zwarte Sparta E-motion. Er zijn geen beelden of een duidelijk signalement van de man.

Wie heeft er op zaterdag 2 mei iets gezien, of herkent de fiets?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.