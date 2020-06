Cevat overlijdt voor de ogen van zijn vrouw

De liquidatie van de 58-jarige Cevat Bozdag is één van een reeks schietincidenten in Rotterdam en omgeving. Een ontwikkeling die de politie wil stoppen door de daders snel aan te houden. Cevat wordt doodgeschoten als hij samen met zijn vrouw de hond uitlaat. Hij laat naast zijn vrouw een zoon en een dochter achter.

Cevat wordt op 5 juni omstreeks 22.15 uur met vermoedelijk een automatisch wapen neergeschoten. Voor de ogen van zijn vrouw overlijdt hij. De daders vluchten met een op 1 juni in Amstelveen gestolen Toyota Auris, met het kenteken HS-156-T. Deze auto wordt kort na de liquidatie brandend teruggevonden aan de Akkerwinde in Capelle aan den IJssel.

De politie is op zoek naar mensen die nog niet met hen hebben gesproken en iets kunnen vertellen over de aanslag en de auto. Ook beelden en aangetroffen kogelinslagen kunnen de politie helpen. Het is mogelijk dat de kogels tot wel anderhalve kilometer verderop zijn ingeslagen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.