'Investeer flink in infrastructuur om de Rotterdamse energietransitie door te voeren'

De coronacrisis trekt een zware wissel op de Rotterdamse haven. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de productie en werkgelegenheid, maar zet mogelijk de plannen voor de energietransitie onder druk. Of is de economische terugval juist hét kantelpunt voor de haven en de industrie om groener uit de coronacrisis te komen?

Rijnmond legt de vraag wat de crisis betekent voor de energietransitie voor de belangrijke spelers in de Rotterdamse haven. Vandaag deel 2: voorzitter Atzo Nicolai van de Rotterdamse belangenvereniging voor havenondernemers en Henri Bontenbal, strateeg bij netbeheerder Stedin.

Flink investeren in infrastructuur. Voor energie-expert Henri Bontenbal is dat wat nu vooral nodig is voor de energietransitie in de Rotterdamse haven. Atzo Nicolai deelt die visie namens de havenondernemers, maar ziet liefst ook de stikstofuitstoot anders berekend: "De bedrijven staan klaar om de haven duurzamer uit de coronacrisis te laten komen. Maar dan moeten we het wel, samen met de overheid, slim spelen."

Nicolai volgde begin dit jaar Steven Lak op als voorzitter van Deltalinqs, de belangenclub voor havenondernemers. Door de lockdown werd zijn bewegingsvrijheid al snel beperkt en ging alle aandacht naar crisisbeheersing. Nu het hoogtepunt van de pandemie voorbij is, kan hij zich weer focussen op een van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren: de verduurzaming van de haven. En daarbij ziet hij volop kansen, mede door het eind vorig jaar afgesloten Rotterdams Klimaatakkoord.

CO2 opvangen en opslaan

In dit akkoord heeft de gemeente samen met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke organisaties bijna vijftig maatregelen opgenomen die de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in tien jaar tijd moeten halveren. Nicolai zag een deel van die initiatieven al terug tijdens zijn kennismakingsronde langs de bedrijven. "De betrokkenheid is groot, van de aanleg van zonnepanelen, tot hele grote initiatieven zoals de opvang van CO2 en dat opslaan in lege gasvelden in de Noordzee."

Daarnaast zijn er ook plannen voor grote windparken voor de Rotterdamse kust; een waterstofnetwerk voor de industrie en een restwarmte-transportnetwerk van de haven naar de glastuinbouw. De havenbedrijven hebben in het Rotterdams Klimaatakkoord afgesproken tot aan 2025 gezamenlijk vier a vijf miljard euro in projecten te investeren. En dat is hard nodig, want met twintig procent van de landelijke CO2-uitstoot is Rotterdam, en dan vooral de haven, de belangrijkste vervuiler. "De sleutel voor het succes van de landelijke klimaataanpak ligt in de Rotterdamse haven", aldus Nicolai.

De oud-staatssecretaris en minister in de kabinetten Balkenende I en II was, voor hij bij Deltalinqs aan de slag ging, president-directeur bij chemieconcern DSM-Nederland. Daar zag hij hoe het bedrijf de verduurzaming omarmde en tot verdienmodel maakte. En zo ziet hij ook een kans voor de nieuwe economie van de Rotterdamse haven en industrie. "Door voorop te lopen in de energietransitie, kunnen we concurrerend zijn ten opzichte van het buitenland. Deze transitie kan een keerpunt zijn voor de havenstad."

Zijn ervaring als bestuurder én ondernemer komen de havenlobbyist nu goed van pas. Want de bedrijven én de overheid hebben elkaar hard nodig in het verduurzamingsproces. Keer op keer benadrukt hij het gezamenlijke maatschappelijk belang, al praat hij nu meer met de pet op van de havenondernemers dan die van de oud-politicus. Nicolai: "De bedrijven willen investeren, hebben het geld op de plank maar wachten op de aanleg van de transportinfrastructuur. De overheid zou daarover concrete toezeggingen moeten doen om de bedrijven verder over de streep te helpen."

Kabels en leidingen

Hij vindt wat dat betreft een medestander in Henri Bontenbal, strategisch medewerker bij Stedin. De netbeheerder van Zuid-Holland is met alle ondergrondse kabels en leidingen ook een belangrijke speler voor de vergroening van de Rotterdamse haven. Bontenbal schreef voor het energiebedrijf al tal van rapporten over de energietransitie. Daarnaast roert hij zich op diverse platforms actief in de discussie over energie en duurzaamheid. De vergroening van de haven heeft volgens hem grote gevolgen voor het gas- en elektriciteitsnet. “Het elektriciteitsgebruik gaat fors toenemen en het gasverbruik juist dalen door de overstap naar bijvoorbeeld groene waterstof.”

Verwacht wordt dat de vraag naar elektriciteit zelfs zal verdubbelen tot verviervoudigen. De elektriciteitsnetten en aansluitingen in de Rotterdamse haven kunnen dit met de huidige capaciteit niet aan. Uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet is dus nodig, maar door ingewikkelde vergunningstrajecten en de huidige wet- en regelgeving duurt het minstens 3 tot 10 jaar voor hoogspanningsstations en -verbindingen gereed zijn. Haast is dus geboden, of op zijn minst een duidelijke koers voor bepaalde energievormen.

Goed op weg

Stedin heeft zelf formeel geen voorkeur voor nieuwe technologieën, maar de keuzes die gemeenten en provincies maken hebben wel direct invloed op het werk van de netbeheerder. En vanuit die rol adviseert en informeert ze bedrijven en overheden over de gevolgen voor het energietransport en de infrastructuur in de haven. Bontenbal: “We zien dat de bedrijven al goed op weg zijn met windenergie en zonnepalen. Maar we zeggen ook: haal het gastnetwerk niet uit de grond, want dat kan nog van grote waarde voor de energietransitie zijn.”

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat tot 2030 zo’n 1 a 1,5 miljard geïnvesteerd gaat worden in de nieuwe energie-infrastructuur, onder andere voor de verzwaring van elektra en het transport van waterstof, warmte, stoom en CO2. De coronacrisis zet deze investeringen niet direct op het spel, verwacht Bontenbal. Wel hoopt hij groener uit de crisis te komen. “Ik zou de crisis willen aangrijpen om deze grote infrastructurele projecten naar voren te halen. We gaan niet wachten tot bedrijven dat gaan doen. De overheid moet dat samen met (semi)publieke organisaties doen. Dat helpt de bedrijven over te stappen naar die nieuwe economie."

Hij hoopt dat het Rijk, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam die wens oppakken, samen met het bedrijfsleven. President-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam heeft eerder al te kennen gegeven daar waar mogelijk projecten te willen versnellen en niet te schrappen in het omvangrijke investeringsprogramma, ondanks de majeure stemming in de haven. De Rotterdamse wethouder Arjan van Gils (Haven) was onlangs voorzichtiger. “De middelen om te investeren in grote projecten zullen minder worden”, zei hij zuinig voor de microfoon van Rijnmond.

Bontenbal blijft hopen op een kordate overheid. “Niemand kan het alleen. Als Nederland zouden we moeten inzetten op een groene industriepolitiek, en dus niet te lang afwachten en lukraak met wat subsidies strooien. Nee, er moet een goed plan voor de energietransitie in de haven komen van een ondernemende overheid die actief investeert en keuzes maakt. Vergelijk het met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Daar maakte de overheid ook een duidelijke keuze en werden miljarden geïnvesteerd om de haven toekomstbestendig te maken. Zo moet je ook deze energietransitie zien.”

Obstakels wegnemen

De bedrijven zijn ondanks hun financiële zorgen nog steeds bereid te investeren, bezweert Deltalinqs-voorzitter Atzo Nicolai: “De betrokkenheid van bedrijven bij deze verandering blijft onverminderd groot. Sterker nog: bedrijven willen nog steeds bijna een miljard euro per jaar uitgeven aan de energietransitie. Dat is vier of vijf keer zoveel dan de overheid wil uitgeven infrastructuur. Maar dan moet diezelfde overheid wel de obstakels wegnemen, zodat de vergroening niet vast loopt door te strenge milieuregels.”

Nicolai doelt daarmee op de landelijke stikstof-discussie. Bouwprojecten zoals het Porthos-project (afvangen en opslaan van CO2 in de Noordzee) die bijdragen aan de verduurzaming van de haven, dreigen hierdoor in gevaar te komen. Nicolai: “We hebben allemaal begrip voor de huidige stikstofeisen en ze zijn ook nodig, maar het geeft ons als Rotterdam niet de ruimte om juist al die energieverbeteringen te bewerkstelligen die we met elkaar willen doen.” Hij ziet liever dat er meer bewegingsruimte komt binnen de stikstofeisen, namelijk door niet meer in de vergunning de toe- en afnames van stikstofuitstoot per project in een bedrijf met elkaar te verrekenen, maar het effect ervan over heel de Rotterdamse haven te verdelen. Zo kunnen innovaties toch doorgaan, omdat de netto uitkomst voor de beoordeling van de stikstofeffecten op de natuur beperkt blijven.

De CO2-heffing zit ook Henri Bontenbal van Stedin dwars. Dat bedrijven voor hun vervuiling moeten betalen, vindt hij terecht. En dat gebeurt al, middels het Europees emissiesysteem. Maar om de grootste vervuilers vanaf 2021 daar bovenop ook nog eens CO2-belasting te laten betalen over die uitstoot, dat helpt de industrie allerminst te verduurzamen. Sterker nog, het jaagt de bedrijven volgens hem weg, naar andere landen waar ze geen CO2-belasting hoeven te betalen.

Feit blijft dat de haven voor 90 procent verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot in heel Rotterdam, en dat is niet goed voor het imago, erkent de energiestrateeg. “Ik snap het sentiment, zeker als de grote multinationals ook nog eens nauwelijks belasting hoeven te betalen en het Rijk de rekening van de energietransitie bij de burger neerlegt. Maar het is diezelfde basisindustrie die zorgt dat we voedsel en medicijnen hebben. Daar mogen we best wat trotser zijn. En door de lusten en lasten tussen burger en bedrijven eerlijker te verdelen, kan de overheid de acceptatie voor de energietransitie vergroten.”