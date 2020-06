Geen nieuwe besmettingen in hard geraakt verpleeghuis

Geen nieuwe coronabesmettingen in Dordts verzorgingshuis Het Parkhuis

Het Parkhuis in de Dordtse wijk Dubbeldam

Geen nieuwe coronabesmettingen in hard geraakt verpleeghuis in Dordrecht

Het Parkhuis in Dordrecht heeft bij de wekelijkse coronatest géén nieuwe besmettingen erbij gekregen. Bestuursvoorzitter Paul van Gennip is daar uiteraard blij mee: "Maar we moeten voorzichtig blijven. Het virus heeft een incubatietijd van veertien dagen." De vlag kan dus nog niet uit.

Die beeldspraak gebruikt hij ook liever niet: "Want we moeten wel beseffen dat hier 31 mensen overleden zijn. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden." Van Gennip wil pas spreken van een corona-vrij huis als ook de komende twee weken het testresultaat nul is.



Naast 117 bewoners raakten 81 medewerkers besmet met het coronavirus. "Bij het personeel bleef het voor het grootste deel beperkt tot lichte klachten. Van de getroffenen zijn er al weer 25 aan het werk", meldt de bestuursvoorzitter.

Ander goed nieuws is dat de vijf ontmoetingscentra, waar dagbesteding geregeld wordt voor demente mensen die nog thuis wonen, weer open zijn en dat op 15 juni weer bezoek mogelijk is in een aantal kleinere locaties van Het Parkhuis.

