Unilever verhuist hoofdkantoor naar Londen: 'Op de lange termijn gevolgen voor Rotterdam'

Unilever gaat zijn hoofdkantoor vestigen in Londen en wordt op papier volledig Brits. Unilever zegt in een verklaring dat er niets verandert aan de aanwezigheid van het bedrijf in Nederland: het kantoor blijft in Rotterdam en er gaan geen banen verloren. Toch denkt hoogleraar Henk Volberda dat Rotterdam op de lange termijn de gevolgen van dit nieuws gaat merken.

Volberda, hoogleraar Strategic Management & Innovation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam, vindt het niet verrassend dat het hoofdkantoor naar London gaat. "Het was heel voorspelbaar. De CEO van Unilever had het over een spiegelbeslissing, omdat eerst besloten was om het hoofdkantoor naar Rotterdam te laten komen. Maar dat werd toen niet geaccepteerd door de Britse aandeelhouders."

Unilever zegt dat het niet heel voelbaar zal zijn dat het hoofdkantoor van locatie wisselt. Toch gaat in Engeland de vlag uit. "Omdat Unilever nu weer een compleet Brits bedrijf is. Ook op de beurs gaat het nu goed met Unilever. Ik verwacht dat de meerderheid van de aandeelhouders ermee instemmen. De aandeelhouders vinden het feit dat Unilever in twee landen zit, zeer efficiënt."

Timing van de verhuizing

De timing van de verhuizing is ongelukkig, vindt Volberda. "Ik vind dat het bestuur van Unilever daar niet de juiste voelsprieten voor heeft. We zitten midden in de coronacrisis en we zitten nog met de Brexit. Ik had als bestuur even aangezien en de beslissing later genomen."

Hij verwacht dan ook dat de beslissing onder druk is genomen. "Die activistische aandeelhouder heeft dit waarschijnlijk doen versnellen. Voor de Britse overheid is het een mooie overwinning dat, onlangs de Brexit, dat een heel belangrijk bedrijf ervoor kiest om haar hoofdkantoor in het Vereniging Koninkrijk te vestigen."

Nadelig voor Rotterdam

In eerste instantie zullen we hier niets van merken, verwacht Volberda. "Unilever wil Nederland ook wel tevreden houden. Maar we moeten wel realistisch zijn. Op lange termijn zal dit negatieve gevolgen hebben voor Rotterdam. Je ziet toch dat dat hoofdkantoor toch meer de neiging heeft meer te investeren in het land waar het hoofdkantoor gevestigd is. Dat zal in de toekomst toch meer nadelige gevolgen hebben voor Unilever, Nederland en Rotterdam."