Rene wil Rotterdam leren kennen en rent door alle 4000 straten

"Vandaag wil ik de Afrikaanderwijk en de omliggende straten gaan verkennen", zegt Kuijs (41) nadat hij zijn fiets heeft geparkeerd. Hij vist een papieren kaart en een groene markeerstift uit zijn tas. Rene is klaar voor de start.

De liefde bracht de geboren Brabander tien jaar geleden naar Rotterdam. Hij belandde in de wijk Blijdorp, maar kreeg nooit het idee dat hij zijn nieuwe woonplaats echt goed kende. Dat knaagde. Dus is is het tijd om daar nu verandering in te brengen.

"Ik riep altijd wel dat Rotterdam de leukste stad van Nederland is, maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Straks weet ik dat wel."

Vanaf het Afrikaanderplein gaat hij in een stevige draf de Riebeekstraat in. Op weg naar de Tweebosbuurt die voor een grote sloopbeurt staat. En even later langs woensdagmarkt via de Paul Krugerstraat. Een straat telt pas als-ie van begin tot eind is gelopen. Dan vinkt Kuijs hem af op zijn kaartenboekje.

Heel veel...

"Vierduizend straten zijn er ook wel héél veel", zegt hij lachend als in galop over de Pretorialaan gaat. "Daar kwam ik pas achter toen ik dit plan had gemaakt. Toen moest ik wel een paar keer slikken."

Nu scheelt het wel dat Kuijs een loper op hoog amateurniveau is. Naast drie zware trainingen bij atletiekvereniging PAC gaat hij ook drie keer per week voor dit project op pad. Dan drukt hij het gaspedaal minder diep in en maakt regelmatig tochten van twintig tot dertig kilometer.

"Hier geniet ik van", zegt Rene als we een staaltje streetart op de muren van vogelopvang Karel Schot passeren. Hij stopt even voor een foto. Even later raakt hij in gesprek met een groepje jonge buurtbewoners. "Doet u ook de Erasmusbrug, meneer?" Het antwoord is uiteraard ja.

Ratjetoe

"De ring rond Rotterdam doe ik niet", vertelt Rene even later. "En verder alleen straten waar auto's mogen rijden. Aan steegjes en fietspaden is geen beginnen, want die staan niet altijd op de kaart." Bedrijfsterreinen doet hij wel. En de Koopgoot ook.

Inspiratie voor zijn 4000 straten-project deed hij op bij de Amerikaanse 'ultraloper' Rickey Gates. Gates liep alle straten in San Francisco af. Indrukwekkend, vond Kuijs. "Dat inspireerde mij om Rotterdam te gaan doen."

Eén verschil: San Francisco is strak en recht vormgegeven, terwijl Rotterdam soms een ratjetoe is aan slingerwegen, woonerven en doodlopende straten.

Finale

Hij wil Rotterdam dus tot in de haarvaten willen kennen, maar ook in gesprek gaan met buurtbewoners. "Ik ontdek door te hardlopen. Ik lees de borden met informatie en als ik even sta te kijken word ik vaak aangesproken. Dan denken ze: die jongen is vast verdwaald. Dat levert vaak leuke gesprekken op."

Kuijs hoopt rond de jaarwisseling de laatste Rotterdamse straten te lopen. Dan heeft hij duizenden kilometers in de benen. "Ik wil eindigen met een grote finale. Het liefst met een lange tocht met medelopers langs de stadsgrens van Rotterdam."