Eerste vaatje Hollandse Nieuwe naar zorgpersoneel

Lekkerbekken opgelet: het haringseizoen is weer geopend. Normaal gesproken wordt het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild in de visafslag Scheveningen, maar door de coronamaatregelen gaat dit voor het eerst in 35 jaar niet door. Wel wordt het vaatje donderdag aangeboden aan het zorgpersoneel het Erasmus MC in Rotterdam.

"Toen we onszelf de vraag stelden: Aan wie kunnen we het vaatje overhandigen? En we eens rond vroegen, toen bleken heel veel mensen te wijzen naar die hele hardwerkende mensen in de ic's, in de frontlinie. Zij hebben het verdient", laat Agnes Leewis de directeur van het Nederlands Visbureau weten.

Ernst Kuipers, de voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, vindt het gebaar fantastisch. Hij had de eer om als eerste de Hollandse Nieuwe te proeven. En dit is voor hem geen straf, want hij is dol op haring.

"Hij was uitstekend. En wat ik altijd lekker vind, is zonder uitje en zonder allerlei andere dingen, gewoon de haring", vertelt Kuipers enthousiast.

Groningen, Enschede, Brede én Duitsland

Naast het Erasmus MC worden nog drie andere Nederlandse ziekenhuizen getrakteerd op de vette vis: in Groningen, Enschede en Breda. En ook Duitse zorgmedewerkers worden in de watten gelegd.

"Minister van Rijn en ik gaan naar onze Duitse collega's in Noordrijn-Westfalen om de ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid daar ook te bedanken voor de inzet en hun hulp in de afgelopen maanden", zegt Kuipers. "Ik moest ze ook even uitleggen wat voor belangrijke traditie dit in Nederland is. Toen ik dat heb gedaan, zeiden ze: Kom gauw langs."