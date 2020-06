Bewoonster Cliostraat ontkent moordplan

De vrouw die vastzit voor het doden van haar buurman in de Cliostraat in Rotterdam Hillegersberg heeft een bekentenis afgelegd. Maar zij ontkent moordplannen te hebben gehad. Het zou in een opwelling zijn gebeurd.

De 52-jarige Angele S. en de 73-jarige Max Hassink waren drinkmaatjes van elkaar. Ook op de fatale 4e maart van dit jaar had de vrouw veel gedronken: meer dan 900 ugl (ongeveer tien glazen alcohol).

Advocaat Henk van Asselt: "Ik wil het slachtoffer niet in een kwaad daglicht stellen, maar er waren de nodige strubbelingen geweest tussen beiden. Mijn cliënt zegt: Max had een gouden hartje, maar hij kon ook heel vervelend doen. Zo wil ik uitzoeken of het klopt dat hij haar heeft mishandeld."

Volgens de advocaat waren de conflicten de reden dat Angele een mes had meegenomen toen zij op 4 maart naar Hassink toeging. "Ze zegt dat ze aanbelde, aangaf dat ze met hem wilde praten en toen een duw kreeg. Als reactie heeft ze het mes gepakt en gestoken."

Moord

Een getuige in de woning van het slachtoffer heeft verklaard dat de vrouw direct bij binnenkomst heeft gestoken. Wel is het de vraag of hij dat zelf heeft kunnen zien. Justitie gaat in ieder geval voorlopig uit van moord.

Advocaat Van Asselt wil meerdere getuigen horen over de periode voorafgaande aan het drama: twee buurtbewoners en een begeleidster van ggz-instelling Antes. "Ik wil weten wat er waar is van de bewering dat zij heeft aangekondigd dat ze hem ging doodsteken."

Angele S. heeft meerdere keren gesproken over opname in een kliniek. Diezelfde middag van het drama had zij dat nog aangegeven. Het is onduidelijk of er geen plaats was op dat moment, of dat er geen acute noodzaak werd gezien. De vrouw heeft de afgelopen jaren meerdere suïcidepogingen gedaan, zegt haar advocaat.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak staat voor 5 oktober gepland in Rotterdam.