Rotterdam wil extra maatregelen tegen racisme en discriminatie

De anti-racismedemonstratie bij de Erasmusbrug in Rotterdam

Racisme en discriminatie in Rotterdam moeten nog meer worden bestreden. Dat heeft bijna de hele Rotterdamse gemeenteraad gezegd in het debat over het verloop van de demonstratie van Black Lives Matter van vorige week.

Leefbaar Rotterdam had om het debat gevraagd, omdat de partij wilde weten hoe het toch mis kon gaan met het houden van de anderhalve meter afstand, terwijl burgemeester Aboutaleb gezegd had een locatie aangeboden te hebben waar iedereen veel ruimte kon krijgen.

Aboutaleb zei dat zijn plan niet mislukt was. De voorbereiding was goed. Veel mensen hielden voldoende afstand, alleen rond podium stonden mensen te dicht op elkaar. Er was ruimte genoeg.

Confrontatie

Het debat begon gelijk met een confrontatie tussen Stephan van Baarle (DENK Rotterdam) en Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. DENK verwijt Leefbaar niets te hebben gedaan aan racisme de afgelopen jaren, terwijl het zo'n groot probleem is.

Eerdmans zegt dat racisme en discriminatie zeker voorkomt, maar gelooft niet in systematisch institutioneel racisme: "Het slaat nu door."

GroenLinks en het CDA botsen over wat dit voor zorgpersoneel betekent. CDA en VVD zeiden dat de beelden van opnieuw grote groepen mensen die geen afstand hielden, hard aankwamen bij zorgmedewerkers. Stephan Lewis (GroenLinks) zei dat het soms niet mogelijk was om afstand te houden. Hij begreep wel dat mensen zeiden dat deze demonstratie zo belangrijk was dat ze het risico namen.

De PVV in Rotterdam vindt dat de demonstratie al veel eerder beëindigd had moeten worden. Al voor de start ging het volgens Maurice Meeuwissen mis met het afstand houden.

Lessen voor de volgende keer

Burgemeester Aboutaleb gaf aan dat hij de volgende keer het aantal demonstranten nog beter zou spreiden door die naar verschillende plekken op de locatie te sturen, bijvoorbeeld dat zij via het Maritiem Museum naar de Boompjes worden geleid. Niet alle demonstranten zouden dan bij de Erasmusbrug terecht moeten komen.

Ook zou Aboutaleb, met de kennis van nu, eerder kiezen voor een ponton in het water. Het scheepvaartverkeer moet dan even stilgelegd worden, maar dat is mogelijk. Hij vraagt zich alleen af of de gemeente zo ver mag gaan om een ponton te regelen. Dat zou dan een belofte zijn naar andere organisaties van demonstraties om dit soort zaken te regelen.

NIDA Rotterdam vroeg nog aan de burgemeester waarom hij niet meeliep, terwijl hij wel bij de bijeenkomst van Charlie Hebdo was. Aboutaleb zei dat dat een bijeenkomst was die de gemeente zelf had georganiseerd. "Een burgemeester doet niet mee aan demonstratie waar hij vergunning voor heeft gegeven."

Leefbaar Rotterdam vroeg nog om een extern onderzoek, maar daar zag Aboutaleb de noodzaak niet van in. Diverse partijen vroegen wel om te kijken hoe ook in de toekomst dit soort demonstraties gewoon door konden gaan.

Maatregelen

In het debat werd ook al een voorschot genomen om nu door te pakken bij de bestrijding van discriminatie en racisme. Het stadsbestuur gaf aan dat de boodschap van de demonstranten duidelijk was.

Wethouder Wijbenga van handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven gaf samen met een groot aantal anderen te willen kijken naar maatregelen die nog eens bovenop de huidige aanpak van racisme en discriminatie kunnen komen. "Dat kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop we aangifte kunnen doen of de manier waarin het onderwijs ermee omgaat", aldus Wijbenga.

Dat pakket moet voor de zomer klaar zijn en dan besproken worden. Wijbenga was wel duidelijk dat er door de Rotterdamse gemeenteraad dan ook gekeken moet worden naar geld om dit mogelijk te maken.

Discrimineert politie bij preventief fouilleren?

D66 wilde van de burgemeester weten of tijdens preventief fouilleren toch geen gebruik gemaakt wordt van etnisch profileren: het aanhouden van mensen om hun kleur of afkomst.

Aboutaleb zei dat dat niet gebeurt. Er wordt een gebied aangewezen waar veel wapens zijn en daar mag dan preventief gefouilleerd worden. Als het toch om etnisch profileren zou gaan, dan zou hij ermee stoppen.