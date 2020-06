Met wat voor elektrische steppen en borden mag je wel de straat op en met welke niet?

Personal light electric vehicle, een hele mond vol. Je ziet deze PLEV's steeds meer op straat. Het zijn kleine elektrische voertuigen zoals de elektrische step en het hoverboard. Hans Hoekman, veiligheidsexpert op Radio Rijnmond, legt uit of het wel veilig is en vertelt of je er wel gewoon mee de straat op mag.

"Het zijn kleine elektrische voertuigen zoals hoverboards, sommige met benzine”, vertelt de Rijnmondexpert en wijkagent in Rotterdam-Delfshaven. "Het ziet er hartstikke leuk en op het eerste gezicht ook helemaal niet gevaarlijk uit, maar de wetgeving zegt daar iets anders over. Die zegt dat dit voertuig moet worden goedgekeurd voordat je het kunt gebruiken."

En dat is meestal niet het geval. "Op de sites van de overheid en de RDW staan welke types er zijn goedgekeurd. Die ben ik nog niet tegengekomen op straat." Hoekman denkt wel te weten wat daar de reden voor is: “Dat zijn de types die er niet zo stoer uitzien."

Niet op de openbare weg

Maar dat de steps en borden niet zijn goedgekeurd, maakt ze nog niet verboden. "Ze zijn niet verboden. Je mag die hebben en je mag er ook op rijden, alleen niet op de openbare weg of de stoep of in het park. Je mag ermee in je eigen huis of op je eigen erf rijden."

Het is lastig de verschillen te zien tussen goedgekeurde en verboden PLEV’s. "Er moet een goedkeuringsnummer in staan." En die heeft Hoekman zelf nog niet op straat gezien. “Maar collega’s wel. Vooral jongeren gebruiken die apparaten.”

Als de niet toegestane PLEV’s worden gebruikt, wordt er meestal niet meteen een boete uitgedeeld. “We kiezen ervoor eerst een waarschuwing te geven. Pas als we mensen voor de tweede keer op zo'n apparaat zien rijden geven we een boete. Formeel kunnen we bij de eerste keer al een boete geven, maar daar kiezen we niet voor. Die boete is namelijk meteen 380 euro."

Plotseling populair

Hoekman snapt de plotselinge populariteit van de PLEV's niet. "Ik heb erover nagedacht en ik snap niet zo goed waarom je er één zou willen gebruiken, behalve dan dat je hierdoor je eigen stijl kunt kiezen. Net zoals bijvoorbeeld een hanekam nemen een vorm is om door het leven te gaan."

Als je er dan toch een koopt, check dan vooral even of wat de verkoper vertelt wel klopt, adviseert Hoekman. "We hebben toch wel een aantal gevallen gezien waar de informatie niet helemaal klopt." De juiste informatie is te vinden bij de overheid en de RDW. Een segway mag bijvoorbeeld wel omdat er een stuur op zit. "De Nederlandse wetgeving is er nog helemaal niet klaar voor om een voertuig goed te keuren dat geen stuur heeft."