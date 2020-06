Campers zijn booming!

Er is grote vraag naar campers om te huren of te kopen

Sinds de aankondiging van premier Mark Rutte dat de campings weer open mogen per 1 juli, zijn campers voor verhuur en verkoop niet aan te slepen. Ideaal in coronatijden, want de camper is zelf onderhoudend en je kunt ermee genieten op je vakantie in vooral Nederland.

Twee verhuurders van campers in Bergeschenhoek hebben de campergekte wel gemerkt. “Meteen na de persconferentie van Rutte ontplofte hier de telefoon en de email. Iedereen wilde meteen afspraken maken", vertelt Carlo Olie, die naast de verhuur ook familiecampers verkoopt. ”Toen ging ik wel even juichend door de woonkamer, want het bedrijf lag al die tijd stil en ineens gaat alles weer leven.”

Ook Niek Deuze, die compacte campers verhuurt, maakte de opleving mee. “Wij kregen meteen heel veel aanvragen van mensen die met een camper weg willen. Na drie maanden stilstand, ging het eindelijk weer beginnen.”

Vakantie in eigen land

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 42 procent van de Nederlanders, die op vakantie gaan, dat doen in eigen land. "Dit voelt toch veiliger. Dichter bij huis, we spreken de taal en geen moeite met thuiskomen als er een tweede golf komt", zegt een deelnemer aan het onderzoek.

Dat hoort Deuze ook van zijn klanten: "Ze passen de vakantieplannen aan om in Nederland op vakantie te gaan, daaronder ook veel mensen die met vliegtuig weg zouden gaan en nu niet kunnen vliegen.”

Deuze: “De camper is eigenlijk al jaren het nieuwe normaal. Het is onze eigen bubbel. waarbij je zelf de drukte opzoekt of niet. Met een camper heb je alles aan boord: je bent onafhankelijk. Er zit een zonnepaneel op het dak en heel belangrijk: je hebt je eigen sanitair. Dan ben je niet afhankelijk van ander sanitair.”

“Dat is wat de mensen zoeken”, beaamt Olie, die vorige week vijf campers heeft moeten bijkopen om aan de vraag te voorzien. “Ze willen luxe en selfsupporting zijn met eigen douche, toilet, zonder stroom aansluiting. De kampeergroep die dat wil, is nu veel groter geworden. Die is misschien wel twintig procent gestegen.“

'Je hoeft niet helemaal naar Canada'

Deuze, die vijftien campers in de verhuur heet staan, merkt dat veel mensen geen ervaring met reizen per camper hebben als zij er één gaan kopen of huren. ”Al die mensen gaan het nu met een huurcamper even een weekje proberen. Voor sommigen is misschien wat ze verwachten, voor anderen kan het een eyeopener zijn. Dat je niet helemaal naar Canada hoeft om in een camper te stappen.“

De twee camperspecialisten uit Bergschenhoek hopen en verwachten dat de camperhausse iets blijvends is. Deuze: “Ik denk niet dat dit over gaat. Je wilt niet afhankelijk zijn van een vliegtuig dat wel of niet gaat, een hotel dat wel of niet tegenvalt.”

Olie is het met hem eens: “Ik denk dat mensen de komende twee jaar niet meer zo makkelijk het vliegtuig in stappen. Er komt voor ons een grote klantgroep bij. De camper is in opmars, absoluut.”

Lees meer