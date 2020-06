Het weer van vandaag: drukkend warm

De dag start nog met wat wolkenvelden, maar die trekken vrij rap weg. Verder schijnt de zon geregeld. De temperatuur loopt op naar zo'n 26 graden en het is drukkend warm.

In de loop van de middag neemt de bewolking toe en aan het begin van de avond zou er een lokale onweersbui tot ontwikkeling kunnen komen. Mocht er een bui ontstaan dan kan het gelijk een zware zijn; met onweer, veel regen en zeer lokaal ook windstoten. Toch is het nog onzeker of zo'n bui daadwerkelijk ontstaat.

Onweer en hagel

Vanavond en vooral vannacht trekken er vanuit het zuiden meer onweersbuien over de regio. Daarbij is lokaal kans op hagel. De temperatuur zakt naar een graad of 15.

Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het zo goed als droog. Mogelijk dat alleen in het oosten van de regio zeer lokaal een bui ontstaat. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan zee en 25 graden in de buurt van Gorinchem. Er staat een matige, veranderlijke, wind.

Zomerweer

De dagen daarna houdt het licht wisselvallige, warme zomerweer aan. De temperatuur ligt vaak tussen de 20 en 25 graden en elke dag is er kans op een lokale regen- of onweersbui.