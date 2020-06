Na 140 jaar is het einde van Maassluise juwelier nabij

Voor iedere Maassluizer is Juwelier Luyendijk een begrip. Wie kocht er niet een verlovingsring, een trouwring, een horloge of een oorbel? Na 140 jaar komt er een einde aan het familiebedrijf. "We zijn niet failliet, ik ga met pensioen", zegt eigenaresse Frida Meeuwisse.

Opa Luyendijk begon zijn zaak in 1881. Het was het jaar dat bijvoorbeeld schilder Vincent van Gogh zijn 28e verjaardag vierde, negen jaar voor zijn dood. "Mijn opa maakte klokken. Hij had ook zijn eigen service en haalde kapotte klokken op bij tuinders en boeren hier in de buurt voor reparatie", vertelt Meeuwisse. Ze nam de winkel ooit over van haar vader, maar een nieuwe generatie is er niet. "Die koos een ander vak en het is momenteel ook een lastige tijd om te starten. Je hebt kapitaal nodig en vooral een meewerkende bank", zegt Meeuwisse voor haar winkel.

Pijn

De komende maanden is het opheffingsuitverkoop aan de Noordvliet 7 in Maassluis. "Natuurlijk doet het pijn om dat woord op de etalage te zien, maar het is niet anders. Alles moet weg dus we kijken hoe snel het gaat. Desnoods gaan we door tot begin volgend jaar. En ja, je ziet nu ook mensen die je eerder nooit zag", vertelt de eigenaresse met enige spijt in haar stem.

Horloge

Klanten wachten geduldig buiten. Vanwege het corona-protocol is toegang beperkt mogelijk. Krasse zeventiger Ineke van der Schee is met haar dochter op bezoek. "Volgende week vieren mijn man en ik ons vijftigjarige huwelijk. Ik heb een mooi horloge gekocht voor hem", straalt ze. Of hij dat via Rijnmond niet te weten komt nu? Ze lacht. "Wanneer wordt het uitgezonden dan? Ik zorg wel dat hij het niet te zien krijgt", lacht ze vrolijk verder. "Jammer dat zo'n mooie winkel verdwijnt. Luyendijk is echt een begrip in Maassluis waar ik al sinds 1974 woon. Je ziet steeds meer leuke zaken verdwijnen in het straatbeeld."

Eigenaresse Frida Meeuwisse beseft dat er een leegte zal vallen. "Je laat een heel verleden achter je. Dat besef zal nog komen. Nu is het vooral zorgen dat de afwikkeling van de zaak goed verloopt. Daarna heb ik vrije tijd en ga ik maar in mijn huis klussen", lacht ze.