Ilim wil Nederlandse toeristen rond gaan varen in Kinderdijk

Gids Ilim Alcay staat te popelen om toeristen een tour te geven door de Alblasserwaard. Zijn huurfietsen en rondvaartboot staan nu vooral stof te happen en dat vindt de geboren en getogen Alblasserdammer zonde. Hij zet nu in op toeristen uit eigen land. "Veel Nederlanders zijn niet naar Kinderdijk geweest. Terwijl het hier zo mooi is!"

Het orderboekje van Ilim en zijn zakenpartner Ilse was rijkelijk gevuld met boekingen van Aziatische en Amerikaanse toeristen. Maar deze buitenlandse toeristen blijven door de coronapandemie weg. Ilim houdt de moed erin en hoopt op de Nederlandse tourist die deze zomer in eigen land blijft.

"Veel Nederlanders kennen Alblasserdam niet. Ze denken meteen aan Amsterdam", lacht Ilim. Maar dat is zonde volgens de gids: "Je hebt hier prachtige molens, natuur, bruggen, authentieke haventjes en goede plekken om te eten, drinken en te overnachten."

De afgelopen maanden is het rustig geweest maar de laatste dagen ziet Ilim de toeristen weer voorzichtig terugkomen. "Ik heb deze week weer fietsen kunnen verhuren aan Duitse toeristen. En dat is een goed teken. Mensen durven weer voorzichtig naar buiten te gaan en te genieten van de natuur!"

De zelfgebouwde rondvaartboot van Ilim is nog geen jaar oud. Dit voorjaar zou hij volop gaan varen. Er stonden honderden tochtjes in de agenda. Maar wat in het vat zit, dat verzuurt niet, weet Ilim. "De toeristen komen weer, dat weet ik zeker. De Alblasserwaard is een van de toeristische kroonjuwelen van Nederland. Daar blijven toeristen naar toegaan!"

[https://imgr.rgcdn.nl/73be75e89b4447a8b0bc458bb4219a69/opener/boot.jpg]

Lees meer