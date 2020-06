Vader en zoon aangehouden voor steekpartij Vlaardingen

Voor de steekpartij aan de Zwaluwenlaan in Vlaardingen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee personen aangehouden. Het gaat om een vader en een zoon.

De politie kwam het duo op het spoor door de twee auto's, die donderdagavond wegreden van de Zwaluwenlaan. Het duo kon op de nabijgelegen Eksterlaan worden aangehouden. Of de auto's ook van hen waren, is niet bekend.



Een man raakte gewond bij de steekpartij en is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf. Die zou al in de middag hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer is na het steekincident naar een café aan de Reigerlaan gegaan, waar de hulpdiensten werden ingeschakeld.