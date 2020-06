Verbod op lachgas komt dichterbij

Er komt een einde aan lachgas in gasflessen of grote hoeveelheden patronen voor consumenten. Vrijdag doen Staatssecretaris Blokhuis en minister Grapperhaus een wetsvoorstel voor een lachgasverbod. Onlangs bleek dat bijna alle Rotterdammers onder de dertig jaar weleens lachgas hebben gebruikt.

Ook in het verkeer wordt lachgas gebruikt, bleek vorige maand nog bij een fataal ongeluk in Rotterdam-Zuid. Een 18-jarige automobilist schepte in 63-jarige fietser. Hij zou lachgas gebruikt hebben. De fietser bezweek niet veel later aan zijn verwondingen.

De dag ervoor werden twee mannen aangehouden nadat ze al rijdend lachgas gebruikten. Ze knalden met hun auto tegen een viaduct bij het Kralingseplein in Rotterdam.

Schadelijk

Eind vorig jaar kondigde het kabinet al aan lachgas op te willen nemen in de Opiumwet, waarmee het recreatief gebruik verboden zou worden. Aanleiding daarvoor was een risicobeoordeling, waaruit bleek dat recreatief gebruik van lachgas tot schade aan volksgezondheid en samenleving leidt.



"Lachgas wordt steeds vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt als drugs, met name door jongeren", vertelt Blokhuis. "Met grote risico’s voor hun eigen gezondheid, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld in het verkeer. Zoals het ongeval met dodelijke afloop in Rotterdam in mei, waarbij naar alle waarschijnlijkheid lachgas in het spel was. Voor eens en altijd moet duidelijk zijn dat dit een erg schadelijke stof is, die niet voor recreatief gebruik is."

Als de wet ingaat, mogen groothandels slagroomgaspatronen alleen verkopen aan een beperkte lijst van soorten bedrijven, met niet meer dan vijf doosjes van maximaal vijftig ampullen tegelijk.

Consumenten mogen lachgas alleen kopen met het doel er slagroom mee op te kloppen. Ze krijgen maximaal één verpakking met tien ampullen mee. Lachgas in gasflessen is verboden.