Directeur Humanitas: Medewerkers Leeuwenhoek hebben gedaan wat ze konden

De schuldvraag lag hard op tafel de afgelopen weken, vindt Van Herk. "En dat is ook zeker binnengekomen." Hij was zelf als bestuursvoorzitter een tijd niet te bereiken. Bewust ook. "Als er zoveel verwijten zijn, kan je dat niet verdedigen. Laat het dan onafhankelijk bekeken worden", verwijst hij naar het onderzoek.

Het onderzoek, dat in opdracht van Humanitas is uitgevoerd, moest het verzorgingshuis laten leren van de situatie. En dat heeft Humanitas ook gedaan.



"Het is dubbel hoor", begint Van Herk het gesprek op Radio Rijnmond. "Verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dat er zoveel mensen in zo'n korte tijd zijn overleden. Medewerkers werken soms jaren met bewoners. Het verdriet overheerst hier."

'Stukje eerherstel'

Aan de andere kant helpt het rapport ook voor een 'klein stukje eerherstel', vindt Van Herk, terwijl hij zoekt naar de juiste bewoording. "Eerherstel is misschien een te zwaar woord, maar als je met hart en ziel op zo'n locatie werkt, is het fijn om te weten dat je ook alles hebt gedaan wat mogelijk was."



Uit het onderzoeksrapport bleek dat Humanitas alle maatregelen heeft genomen die verwacht mochten worden, toen het coronavirus in het Rotterdamse verzorgingshuis De Leeuwenhoek aan de Kruiskade uitbrak. Toch konden er ook dingen beter. "De communicatie", noemt Van Herk. "Het bleek verdomd lastig om met alle inwoners en familieleden op een lijn te zitten qua communicatie. Dat gaat een stuk makkelijker als je elkaar in de ogen kan kijken."

"Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven", gaat hij verder. "Het is makkelijk om mensen de schuld te geven en verkeerde dingen de wereld in te roepen. Je moet niet snel met vinger gaan wijzen naar de schuldige. In heel Nederland brak het virus uit, het helpt niet om schuldigen aan te gaan wijzen."

Een aantal familieleden zou juridische stappen overwegen. "Ik kan me dat niet voorstellen", denkt Van Herk. "Als het gebeurt, zullen we dat formeel en netjes bekijken."

300 procent overgave

Dat neemt niet weg dat er, net voor de intelligente lockdown, nog feestjes en evenementen waren in De Leeuwenhoek. "Dat klopt, dat hoort bij De Leeuwenhoek", vindt de bestuursvoorzitter. "Maar je weet niet hoe het virus binnenkomt. We hadden ook veel uitzendkrachten op het moment, dat is gangbaar in de zorg."

Hij komt weer terug bij de medewerkers. "De mensen in de zorg doen dat met hart en ziel. Je werkt niet in de zorg om fouten te maken. Je doet dit met 300 procent overgave. Laten we dat vasthouden en niet met de vinger wijzen. Nu is het tijd voor een stukje rouwverwerking en rust."



