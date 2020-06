Actiegroep bekladt beeld Piet Hein en gevel Witte de With in Rotterdam

Een actiegroep heeft in de nacht van donderdag op vrijdag op een aantal plekken in de stad verf gespoten op standbeelden en gebouwen in Rotterdam. Op de gevel van kunstcentrum Witte de With aan de Witte de Withstraat staan rode handafdrukken. Op het Piet Hein-standbeeld in Rotterdam-Delfshaven staan de woorden 'Killer' en 'Dief'.